我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

小確幸 下個月你可能會多領一張薪水支票　　　　　

雙面人生？民運人士王書君被控外國代理人 在紐約開審

不是用輝達GPU 蘋果揭露靠Google自研晶片訓練AI模型

編譯葉亭均／綜合外電
蘋果表示，支撐其AI系統Apple Intelligence的人工智慧模型是靠Google設計的處理器進行預先訓練。(美聯社)
蘋果表示，支撐其AI系統Apple Intelligence的人工智慧模型是靠Google設計的處理器進行預先訓練。(美聯社)

蘋果公司周一（29日）表示，支撐其AI系統Apple Intelligence的人工智慧模型是靠Google設計的處理器進行預先訓練。這顯示蘋果並非是使用輝達（Nvidia）的晶片來訓練AI模型，也是大型科技公司在訓練先進AI方面尋求輝達晶片以外替代品的一個跡象。

蘋果發表一篇技術報告，詳述選擇採用Goolge開發的兩種TPU（Tensor Processing Unit，張量處理器）進行AI模型訓練，這些處理器構成了大型晶片叢集。為了建立在iPhone和其他裝置上運作的AI模型，蘋果使用了2,048個TPUv5p晶片；在伺服器AI模型中，蘋果部署8,192個TPUv4處理器。

蘋果決定採用Google的雲端基礎設施來訓練AI模型，是值得注意的，因為輝達所生產的AI處理器是目前業界最熱門的。包含計算Google、亞馬遜和其他雲端運算公司生產的晶片在內，輝達占了大約80%市占。

在研究報告中，蘋果沒有表明未使用輝達晶片，但在描述其AI工具的硬體和軟體基礎與功能時，並沒有提到輝達的軟體。

路透說，無法立即連絡到蘋果公司提出回應。Google沒有回覆置評請求，輝達則不願置評。

輝達並不設計TPU，而是聚焦廣泛用於AI的繪圖處理器（GPU）。

Google是透過其雲端平台Google Cloud Platform銷售能使用其TPU的權利，這點和輝達獨立銷售晶片與系統的做法不同。有意購買TPU使用權的客戶，必須透過Google的雲端平台構建軟體，才能使用TPU。

蘋果在47頁的報告中沒有提到Google或輝達，但確實指出其蘋果基礎模型（AFM）和AFM伺服器是在「雲端 TPU叢集」上進行訓練。這代表蘋果是向雲端業者租用伺服器來執行運算。

蘋果工程師在研究報告中表示，使用Google的晶片可以創造出比報告中討論的兩款模型更龐大、更複雜的模型，「這系統讓我們能夠有效率地訓練AFM模型而且可以擴容，包括終端裝置上的AFM、AFM伺服器與更大的模型。」

蘋果本周將向其測試版用戶推出Apple Intelligence功能。

蘋果在6月的開發者大會上發表一系列新的AI功能，包括將OpenAI的ChatGPT技術整合到其軟體中。

AI 輝達 Google

上一則

通膨年率超過9% 俄國人花錢像沒有明天 但恐導致此事

延伸閱讀

平價iPhone SE 4傳明年推出 3大亮點或成中階Android殺手

平價iPhone SE 4傳明年推出 3大亮點或成中階Android殺手
夢想到輝達工作？過來人曝：壓力超大、比台積電高壓

夢想到輝達工作？過來人曝：壓力超大、比台積電高壓
黃仁勳接待台棒球小將 送輝達紀念T裇 還玩投接球

黃仁勳接待台棒球小將 送輝達紀念T裇 還玩投接球
不只特供版晶片 輝達將為中打造特殊伺服器 繞過美國禁令

不只特供版晶片 輝達將為中打造特殊伺服器 繞過美國禁令

熱門新聞

英國已摔出前十大製造國榜外，為工業革命以來首見。台灣則超車英國，成為第11大製造國。（美聯社）

工業革命後首見...英國摔出十大製造國榜外 甚至落後台灣

2024-07-29 08:24
Google母公司Alphabet下跌5.04%，創1月31日下跌7.5%以來最大單日跌幅。路透

科技股財報拖累 史指那指創2022年來最糟單日表現

2024-07-24 16:52
SunPower公司在加州的辦公室。(路透)

高利率拖累 16家太陽能業倒閉 SunPower恐難逃

2024-07-23 02:00
美國晶片類股賣壓難止，費城半導體指數25日收盤重挫2%，輝達（NVIDIA）股價也跌1.7%。路透

能低接NVIDIA等晶片股了嗎？分析師警告：當心接刀

2024-07-26 12:15
億萬富豪特斯拉執行長馬斯克。美聯社

馬斯克等富豪挺川普 財富卻可能遭「川普2.0」反噬

2024-07-23 13:36
美股24日早盤下跌，因Google母公司字母和特斯拉上季財報未能讓投資人驚艷。 美聯社

Google+特斯拉雙重打擊 美股早盤下跌 台積電ADR跌2.9%

2024-07-24 10:07

超人氣

更多 >
這款咖啡別喝「100％有毒」可致中風或死亡

這款咖啡別喝「100％有毒」可致中風或死亡
小鎮有16萬年薪工作 但應徵者皆買不起房而找不到人

小鎮有16萬年薪工作 但應徵者皆買不起房而找不到人
巴奧／江旻憓奪金 香港發76萬美元獎金 全球最高

巴奧／江旻憓奪金 香港發76萬美元獎金 全球最高
巴奧／中國女排奧運首秀 3比2扳倒衛冕冠軍美國

巴奧／中國女排奧運首秀 3比2扳倒衛冕冠軍美國
巴奧／工作人員突穿越場地「嚇到馬兒」中國選手名次暴跌

巴奧／工作人員突穿越場地「嚇到馬兒」中國選手名次暴跌