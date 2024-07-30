我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧／美國女籃32年沒輸過 首戰痛擊日本 豪奪56連勝

梅蘭妮亞拒談暗殺事件 川普：代表她還愛我

NVIDIA發表一系列軟體升級 推動更多產業採用生成式AI

編譯葉亭均／綜合外電
輝達（NVIDIA）宣布一系列軟體產品升級，目標讓更多類型的企業使用生成式AI。(路透)
輝達（NVIDIA）宣布一系列軟體產品升級，目標讓更多類型的企業使用生成式AI。(路透)

晶片大廠輝達（NVIDIA）宣布一系列軟體產品升級，目標讓更多類型的企業使用生成式AI

輝達正式發表NIM微服務，這款軟體套裝產品能解決利用AI執行特殊目的所需要的許多邏輯問題。生成式AI是聊天機器人、語音辨識以及與電腦進行自動化人類互動等背後的技術，而生成式AI通常需要協調許多硬體、軟體與資訊檢索。許多企業並不擁有這類專業知識，因此輝達試圖為企業提供協助並收取費用。

輝達創辦人兼執行長黃仁勳29日在丹佛舉行的頂級電腦繪圖大會SIGGRAPH展示公司最新產品，尋求說服盡可能多的產業開始使用輝達的技術，並且讓AI在經濟中變得普及。稍後，黃仁勳預定在大會上與Meta執行長祖克柏同台。

根據輝達官網，透過新的基於OpenUSD的生成式AI，以及建立在NVIDIA Omniverse平台上的輝達加速開發架構，更多產業能夠為視覺化產業設計與工程項目進行開發應用，也能夠進行模擬環境，打造新一代的實體AI與機器人。

輝達晶片已成為產業要部署新系統、以便支援AI運算浪潮的核心。該公司去年營收增加一倍，今年度邁向營收再增加一倍。

上述軟體與服務被納入輝達的AI 工具與框架軟體套件NVIDIA AI Enterprise產品中，後者每套繪圖處理器每年使用的收費為4,500美元。這套軟體與服務的設計是要在輝達的硬體上運作。

輝達AI與HPC軟體開發套組產品管理副總裁布里斯基（Kari Briski）表示：「輝達NIM是為開發人員簡化部署生成式AI的綜合解決方案，但可為大規模應用進行部署。」

輝達已經製作大約100個可進行預覽的推理微服務版本，現在則推出完成版。舉例來說，圖片供應商蓋帝圖像（Getty Images）可藉由讓軟體更加理解文字提示，進行改善後的高解析度影像生成；另一家圖片供應商Shutterstock的Edify 3D影像生成器即將推出，擁有可回應文字或影像的能力。

根據輝達說法，多數的AI是被知識型工作者運用來協助進行數位任務。輝達想要讓生成式AI變得更廣泛流通，舉例來說，像是提供軟體和服務，可讓蘋果Vision Pro頭戴裝置的使用者可創造虛擬世界。輝達表示，所謂虛擬雙胞胎，將被用於像是訓練機器人電腦的行為更像人類等任務，無須靠開發人員手動進行。

輝達 AI 黃仁勳

上一則

查克柏格：開源模型將重獲主導 盼智慧眼鏡被廣泛採用

延伸閱讀

黃仁勳接待台棒球小將 送輝達紀念T裇 還玩投接球

黃仁勳接待台棒球小將 送輝達紀念T裇 還玩投接球
黃仁勳20年前帥照曝光 傳將登GSA高管論壇 引發關注

黃仁勳20年前帥照曝光 傳將登GSA高管論壇 引發關注
卡內基基金會列傑出移民名單 黃仁勳也上榜

卡內基基金會列傑出移民名單 黃仁勳也上榜
黃仁勳6月賣股變現1.69億美元 NVIDIA高層今年賣7億

黃仁勳6月賣股變現1.69億美元 NVIDIA高層今年賣7億

熱門新聞

英國已摔出前十大製造國榜外，為工業革命以來首見。台灣則超車英國，成為第11大製造國。（美聯社）

工業革命後首見...英國摔出十大製造國榜外 甚至落後台灣

2024-07-29 08:24
Google母公司Alphabet下跌5.04%，創1月31日下跌7.5%以來最大單日跌幅。路透

科技股財報拖累 史指那指創2022年來最糟單日表現

2024-07-24 16:52
SunPower公司在加州的辦公室。(路透)

高利率拖累 16家太陽能業倒閉 SunPower恐難逃

2024-07-23 02:00
美國晶片類股賣壓難止，費城半導體指數25日收盤重挫2%，輝達（NVIDIA）股價也跌1.7%。路透

能低接NVIDIA等晶片股了嗎？分析師警告：當心接刀

2024-07-26 12:15
億萬富豪特斯拉執行長馬斯克。美聯社

馬斯克等富豪挺川普 財富卻可能遭「川普2.0」反噬

2024-07-23 13:36
美股24日早盤下跌，因Google母公司字母和特斯拉上季財報未能讓投資人驚艷。 美聯社

Google+特斯拉雙重打擊 美股早盤下跌 台積電ADR跌2.9%

2024-07-24 10:07

超人氣

更多 >
這款咖啡別喝「100％有毒」可致中風或死亡

這款咖啡別喝「100％有毒」可致中風或死亡
小鎮有16萬年薪工作 但應徵者皆買不起房而找不到人

小鎮有16萬年薪工作 但應徵者皆買不起房而找不到人
巴奧／中國女排奧運首秀 3比2扳倒衛冕冠軍美國

巴奧／中國女排奧運首秀 3比2扳倒衛冕冠軍美國
小確幸 下個月你可能會多領一張薪水支票　　　　　

小確幸 下個月你可能會多領一張薪水支票　　　　　
3星座事業準備起飛 射手事業有重大突破、他們得業界認可

3星座事業準備起飛 射手事業有重大突破、他們得業界認可