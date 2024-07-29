全球降息增強 瑞銀料美9月降息：現金在手投資人快買債

近期美聯準會主席鮑爾在內的數位美聯準高級官員近期言論表明，降息可能會在9月開始，與瑞銀基準情景一致。（路透）

瑞銀財富管理投資 總監辦公室(CIO)29日發布最新報告，指出美國聯準會政策轉向將在9月到來，近期美聯準會主席鮑爾在內的數位美聯準高級官員近期言論表明，降息 可能會在9月開始，與瑞銀基準情景一致，建議現金在手的投資人，應開始投資公司債與政府債。

瑞銀指出，美聯準理事沃勒表示，越來越接近需要降息的時刻，紐約聯準總裁威廉姆斯也表示，最近的通膨資料，更接近所期待的通膨降溫趨勢。

瑞銀指出，美經濟已經進入了一個低於趨勢增長水準的時期，美聯準褐皮書中也有證據表明，增長已經放緩至溫和速度。此外，失業率的穩步上升也與低於趨勢水準的增長一致。因此，瑞銀預期美聯準會將在9月加入全球寬鬆行列。

瑞銀建議，投資者要確保已為低利率 環境做好準備，應將多餘的現金投入優質公司債券和政府債券中，階梯式債券和具有資本保護特徵的結構化投資策略可以為投資者提供一些類似于現金的穩定性，但在利率下降時具有更高的回報潛力。

瑞銀指出，上周全球降息周期進一步加速。加拿大央行周三議息會議上連續第二個月下調利率0.25個百分點，前紐約聯準總裁杜德利呼籲美聯準在下周即將召開的政策會議上開始降息。對政策敏感的兩年期美國國債收益率上周五收於4.39%，低於從上周初的4.5%。

瑞銀認為，美國經濟正在走向軟著陸，因美國GDP在第2季增長2.8％，高於瑞銀對經濟趨勢增長率2%的估計，6月零售銷售和工業生產也均強於預期。

但瑞銀強調，美經濟正走向軟著陸、而不是衰退，而且也沒有證據顯示可能出現硬著陸。