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美大選前海運價連3跌 牽動貨櫃3雄本季營運

記者邱馨儀／綜合報導
美國大選前貿易戰、科技戰疑慮升溫，導致貨量未明顯提升。(路透資料照片)
美國大選前貿易戰、科技戰疑慮升溫，導致貨量未明顯提升。(路透資料照片)

美國大選前，貨櫃海運量縮價跌。貨櫃海運運價連三跌，根據航商、貨攬業者的個別資訊，近期運價走到波段的天花板，未來一個月進入整理期，牽動貨櫃三雄長榮、陽明、萬海本季營運。

根據指標航商指出，此波運價走跌的最大關鍵在於，美國大選前貿易戰、科技戰疑慮升溫，導致貨量未明顯提升。另外，多家航商對美西航線加開了多條加班線，在供需緊張暫時緩解的情況下，航商預期，8月運價可能進入盤跌的整理期。

不過，航商特別強調，近期紅海局勢並未緩解，在以哈未正式停火、葉門武裝組織青年運動（Houthi，或譯胡塞）未放棄封鎖紅海前，海運業仍面臨相當的變數。

上海航交所26日公告的最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI），續跌94.57點至3,447.87點，跌幅2.67%，合計三周來跌幅逾6%，四大長程線全面走跌，其中，美西線再跌6.47%，累計三周以來已跌逾18%。

運價波段表現疲弱，貨攬業者指出，主要仍是政治因素的影響。美國大選之前，共和、民主兩黨對大陸均採不友善政策，舉凡貿易戰、科技戰都升溫，且直接影響了東西貿易量能。

在需求方面，貨攬業者指出，除了運價維持高檔，降低貨主拉貨意願之外，美大選前的變數太多，也讓歐美貨主拉貨意願降低，直接導致傳統旺季期間並未看到預期的搶運行情，運價也因此並未得到支撐。

至於供給面，近期多家航商針對美西線開出多條加班船，美西運力緊繃狀態獲得緩解。其次，今年下半年將有上看160萬TEU（20呎櫃）運力將陸續交付，不少貨主觀望海運第3季旺季過後運價可能因運力增加而回落。

因此，貨攬業者預期，近期運價疲軟的情況在未來一個月恐怕都難以改善，即使中間有小反彈，但應該都是跌多漲少。

關注貨櫃海運的法人則指出，當前運價雖然走跌，但仍位於波段的高點，對於第3季的營運獲利仍是正面看待，樂觀預期，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海的營運雖然會受到影響，但是第3季的獲利數字應該也不會太差。

觀察長榮、陽明營收占比不小的歐洲線，上周運價僅跌9美元，每TEU來到4,991美元，跌幅0.18%。遠東到美東每FEU（40呎標準櫃）則跌19美元至9,557美元，跌幅近2%。除了美西之外，運價仍相對有撐。

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