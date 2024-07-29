買房難？美逾200城「起步房」漲破百萬

不動產業者Zillow在25日發布的報告顯示，現在全美典型入門級住宅價格從100萬美元起跳的城市有237座，比2019年的84座城市幾乎增加了兩倍，這種首購族購買的所謂「起家厝」入門級住宅售價飆升，凸顯美國揮之不去的住房負擔能力危機。

Zillon的資深經濟學家狄方凱（Orphe Divounguy）說：「負擔能力全面吃緊」，「我們在昂貴的濱海市場看到了數量最多的百萬美元起步房。」

所謂「起家厝」又稱起步房（starter home）、簡易房、過渡房，通常是指一個家庭能夠買得起的第一套房子，往往會比市面上銷售的其他房子更小、價格也更便宜。根據Zillow定義，起步房是指在某個房地產 市場上銷售的所有房屋中，價格最低的三分之一房產。

Zillow的報告說，擁有百萬美元起步房的美國城市，幾乎有一半位於加州，而紐約州、紐澤西、佛羅里達和麻薩諸塞等州的城市數量也比其他州更多。

起步房價 格為何呈現爆炸成長？房價飆升加上房貸利率上揚，導致許多美國人轉向原本價格相對親民的起步房。此外，在某種程度上這也是供需問題：與需求相比，待售房屋短缺，因而推高了價格。

有線電視新聞網（CNN）報導，在新冠疫情期間，隨著愈來愈多美國人在家上班，並且急於尋找提供額外空間的房屋，房價大幅上漲。隨後，聯準會的抗通膨戰爭導致房貸利率飆升。2024年，潛在購屋者將面臨高房價和高借貸成本的雙重困擾。

Zillow指出，所有這些因素加在一起，形成了一個世代以來最難負擔的住房市場，導致許多美國年輕人租房的時間比預期還長。去年首購族的中位數年齡為35歲，比2019年多了1歲。

根據全國房地產經紀人協會（NAR）的數據，6月美國二手屋的中位數價格升至42.69萬美元，為1999年以來連續第二個月創下新高。

使首購族的情況變得更複雜的是，起步房價格的增速比一般住宅更快。根據Zillow，過去五年起步房的價格增加了54.1%，而一般住宅價格漲了49.1%。

南加州大學 公共政策教授簡金斯解釋造成這種差異的原因說，相較於大型家庭住宅，起步房的潛在買家增多，但供應量較低。狄方凱說，「這將對這類房屋帶來更大壓力，並導致價格漲得更凶」。