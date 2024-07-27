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PCE強化Fed降息預期 美債大漲、2年期殖利率摔落逾5個月低點

編譯湯淑君／綜合外電
美國公債價格26日大漲，走勢反向的殖利率普遍下滑， 2年期美債殖利率尤其摔落逾5個月最低點。（路透）
美國公債價格26日大漲，走勢反向的殖利率普遍下滑， 2年期美債殖利率尤其摔落逾5個月最低點。（路透）

美國公債價格26日大漲，走勢反向的殖利率普遍下滑， 2年期美債殖利率尤其摔落逾5個月最低點，因為聯準會（Fed）偏好的通膨指標進一步確定降息在望，可能在9月就正式啟動。

MarketWatch報導，道瓊市場數據顯示，美國2年期公債殖利率26日下滑5.4個基點至4.388%，比前市的4.442%更下一層樓，並且觸及今年2月2日來最低水準。一周來，2年期美債殖利率總計滑落11.9個基點。

同時，指標性的10年期美債殖利率在25日攀升至將近4.26%的水準後，26日回落5.7個基點至4.199%，收在7月18日來最低水準，全周共下滑3.9個基點。

30年期美債殖利率同步降低4.4個基點，從25日的4.5%降至4.456%；不過，30年期殖利率周線微幅攀升不到1個基點。

PCE物價指數強化Fed 9月降息展望

Fed偏好的通膨指標--個人消費支出（PCE）物價指數--6月指數較5月小幅攀升0.1%，與經濟學家預期相符；年增幅從則2.6%趨緩至2.5%。

剔除食物與能源的核心PCE指數月增率0.2%，也符合預期；年增率持穩於2.6%。

克利夫蘭資產管理公司Key Wealth副總裁兼資深投資組合經理人麥唐諾說：「6月PCE數據沒意外，大受債市歡迎，各天期美國公債殖利率於是全面下滑。Fed仍會在7月會議上為降息鋪路，然後在9月發動第一次降息。」

Fed降息在望 2年期美債買氣旺盛

包括美國在內，全球經濟成長減弱的展望助長降息預期，促使投資人最近大買短期公債，趕在Fed啟動降息之前行動。對Fed利率政策敏感的2年期美債價格隨之勁揚，殖利率降幅明顯大於10年期和30年期殖利率降幅。

2年期殖利率25日盤中一度只比10年期殖利率高11個基點，是2022年中殖利率曲線開始「倒掛」（短期殖利率高於長債殖利率）以來最小利差，與一個月前相差超過50個基點的情況大異其趣。

2年期/10年期殖利率曲線「倒掛」幅度26日擴大，從25日的負11個基點增至負19個基點。

這部分美債殖利率曲線倒掛被視為經濟衰退前兆，目前這段倒掛期特別長，從2022年7月延續至今。曾任美林交易員的Seven Report Research創辦人艾賽伊指出，歷史往例顯示，殖利率曲線從「倒」掛反「正」，通常預告驅動經濟前進的輪子即將脫落，景氣下沉將要降臨。

市場將密切關注Fed本月30日至31日的貨幣決策會議。交易員認為，下周Fed啟動降息的機率微乎其微，但將緊盯9月啟動降息的蛛絲馬跡。隨著近來數據指向美國通膨、就業和消費者支出全面減緩，交易員揣測，Fed今年稍後降息幅度可能加深，年底前可能累計降息兩、三次。

下周五（8月2日）公布的美國7月非農就業報告，將是下一個足以影響Fed評估的重要經濟數據。

殖利率 降息 就業

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