科技四大重量級財報、Fed決策將出爐 左右下周美股走勢

3M財報亮眼，締造公司史上最大的23%股價漲勢。（美聯社）

道瓊工業指數周五大漲654點，投資 人繼續向大型科技股以外布局。科技七雄中有四家在下周公布財報，加上聯準會（Fed）決策以及備受關注的就業 數據，都可能左右美股在震盪過後的短期走勢。

在3M因亮眼財報締造史上最大23%漲勢的帶動下，道瓊工業指數周五上漲1.6%，周線上漲0.7%。史坦普500指數和那斯達克綜合指數周五均漲1%以上，但一周下來仍各跌0.8%和2.1%。

費城半導體指數周五大漲近2%，台積電ADR上漲1%，但周線跌幅仍分別深達3.1%和2.3%。

羅素2000指數周五上漲1.7%，小型股因負債較高，在利率較低的環境下表現更好，本月已漲逾10%。美國公債殖利率 則下跌。美國10年期公債殖利率周五收在4.199%，低於周四的4.255%。

SLC Management 董事總經理馬拉基（Dec Mullarkey）指出，美股漲勢從少數大型科技股延伸到製造業在內的景氣循環股，可見投資人正對人工智慧（AI）熱潮避險。

Principal資產管理公司投資長馬利斯（George Maris）說：「小型股表現強勁，這是幾十年來僅見的顯著輪動。」他預料這波輪動還會持續。

相較之下，科技七雄之中，有四檔本周陷入修正。輝達（NVIDIA）和特斯拉（Tesla）已從最近高點下跌17%，Meta和Alphabet則分別下跌14%和12%。蘋果最為抗跌，僅下跌7%，而微軟和亞馬遜各下跌約9%。

微軟、Meta、蘋果和亞馬遜下周財報，將是投資人對AI信心的最新考驗。

T Rowe Price美國證券主管尼爾森（Josh Nelson）說：「期待很高，而七雄價位並不便宜。就整體的AI受益者而言，如今也接近這些公司整體獲利增幅放緩的時點。」

LPL Financial首席全球策略師克洛斯比（Quincy Krosby）說：「下周重量級科技巨人的財報，將是市場在經濟數據和不利季節模式中尋找方向的重大考驗。」

Allspring 資深基金經理人范克隆克特（Bryant VanCronkhite）說：「現在是市場的關鍵時刻。有人開始質疑為什麼要為這些AI事業投入那麼多，與此同時，市場擔心Fed將錯過軟著陸的機會，這導致劇烈的反應。」

投資人也密切關注Fed周三記者會的談話，以了解官員是否準備降息，市場如今普遍預料9月會開始降息。下周五的就業數據，包括備受關注的7月就業報告，或許可顯示勞動市場剛出現下降趨勢是否變得更加嚴重。

如果下周公布的就業數據顯示經濟走緩速度甚於預期，或者出現反彈，都可能影響對降息的預期。