我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

桃機旅客飆罵等不到行李 華航地勤人員下跪道歉

百元美鈔「序號驚奇巧合」 可值高價5520元

「中國電競第一股」星競威武 納斯達克掛牌上市

記者陳湘瑾／即時報導

星競威武集團26日在納斯達克證券交易所掛牌上市，股票代碼為「NIPG」。共發售 225 萬股 ADS（美國存托股份），發行價定為9美元／ADS，總募資規模2,025萬美元。象徵「中國電競第一股」正式誕生。

據新京報報導，招股書顯示，星競威武通過電競俱樂部業務延展人才經紀、賽事活動、廣告和其他創新業務。截至2023年底，星競威武集團電競俱樂部運營、人才經紀及賽事活動業務的淨收入佔比分別為25.9%、62.9%和11.2%。星競威武旗下擁有電子競技俱樂部品牌eStar Gaming與Ninjas in Pyjamas（NIP）。星競威武2023年營收為8,367萬美元，年增27%。

招股書顯示，星競威武的商業化路徑為「電子競技+」模式。該模式的第一階段是競爭性電子競技本身；第二階段是透過人才管理、活動製作、創意工作室和廣告業務來補充競爭激烈的電子競技業務，以創造多樣化和可持續的收入來源。

中國遊戲產業步入增長軌道。根據新華社報導，中國國內遊戲市場今年上半年實際銷售收入為人民幣1,472.67億元，年增2.08%，增長趨勢較為平穩。遊戲用戶規模6.74億，再創新高。海外市場部分，中國自主研發遊戲上半年實銷收入85.54億美元，年增4.24%，主因是部分新上線產品熱銷，帶來明顯增量。

根據中國音像與數字出版協會發布《2024年1—6月中國遊戲產業報告》顯示，1到6月，美、日、韓為中國移動遊戲市場的主要海外市場，佔比分別為33%、15.66%和8.82%，合計佔比達57.48%。德、英、法三國市場佔比合計9.85%。1到6月，電子競技遊戲市場實銷收入691.43億元，年增7.24%。

證券

上一則

個人消費支出報告給力 道指飆漲逾650點

下一則

AI新創百川智能 獲阿里騰訊押寶

延伸閱讀

小S女兒稱「母語是英文」中國網友心碎 品牌解除合作

小S女兒稱「母語是英文」中國網友心碎 品牌解除合作
華為智駕系統搶市 降價6000元人民幣

華為智駕系統搶市 降價6000元人民幣
韋大聖頻道 西瓜挑選、冷眼觀潮教選股

韋大聖頻道 西瓜挑選、冷眼觀潮教選股
輝達市值衝向3.34兆 擠下微軟 躍登全球最高

輝達市值衝向3.34兆 擠下微軟 躍登全球最高

熱門新聞

Serve Robotics的送貨機器人。(美聯社)

輝達揭露有10%持股 這家機器人新創盤後股價狂飆77%

2024-07-18 22:40
知名黑天鵝基金Universa創辦人史畢玆納格。路透

黑天鵝基金經理人：美股巨大泡沫若爆裂 市值蒸發大半

2024-07-20 11:59
前總統川普日前受訪時指責台灣搶走美國晶片生意。(路透)

川普怨台灣搶晶片生意 外媒分析關鍵原因

2024-07-20 19:02
最新報告顯示，全球超級富豪去年整體財富增加7%至49兆美元，主要受益於美股大漲。 （美聯社）

美股牛市爽賺 全球超級富豪增長「多來自美國」 去年財富增至49兆美元

2024-07-21 07:16
Google母公司Alphabet下跌5.04%，創1月31日下跌7.5%以來最大單日跌幅。路透

科技股財報拖累 史指那指創2022年來最糟單日表現

2024-07-24 16:52
網路公司CrowdStrike的軟體導致全球微軟Windows用戶19日發生系統問題，多國機場因延誤而被擠得水洩不通。 （美聯社）

全球IT大故障兇手找到了 疑似是這家公司軟體出問題

2024-07-19 08:15

超人氣

更多 >
她努力存下每分錢 退休後卻遺憾沒力氣花錢了

她努力存下每分錢 退休後卻遺憾沒力氣花錢了
不斷更新／巴黎奧運點燃聖火 席琳狄翁艾菲爾鐵塔獻唱

不斷更新／巴黎奧運點燃聖火 席琳狄翁艾菲爾鐵塔獻唱
蒙市失蹤女孩父親 涉綁架兒童、共謀和假報警被捕

蒙市失蹤女孩父親 涉綁架兒童、共謀和假報警被捕
飛行保腸胃 搭機前少吃這4種食物

飛行保腸胃 搭機前少吃這4種食物
26年前神顏再現 不老玉女是她 驚人對比曝光

26年前神顏再現 不老玉女是她 驚人對比曝光