6月PCE降至2.5% 強化降息信心

聯準會 最青睞的通膨指標上月仍然處於低點，有力地證明了物價壓力正在穩步降溫，並為聯準會今年秋天開始降息奠定了基礎。

美國商務部表示，6月個人消費支出(PCE)物價僅上漲0.1%，高於上月的持平。與去年同期相比，通膨率從2.6%下降至2.5%。

剔除波動較大的食品和能源價格後的核心PCE物價上漲0.2%，高於上月的0.1%。與去年同期相比，核心PCE物價上漲2.6%，與6月持平。

總體而言，40年來最嚴重的通膨趨勢即將結束。聯準會主席鮑爾 表示，今年夏天降溫的物價數據強化了他的信心，通膨將持續回到聯準會2%的目標水準。

較低的利率和疲軟的通膨，加上依然穩健的就業 市場，也可能提高美國人對經濟的評估，並影響副總統賀錦麗和前總統川普今年的總統競選。

然而，隨著招聘步伐放緩以及經濟以穩定的速度成長，聯準會在9月會議降息被認為幾乎是確定的。聯準會將於下周舉行會議，預計鮑爾將表示，聯準會政策制訂者仍希望看到更多數據，以確保通膨持續放緩。

根據PCE物價報告，2022年通膨率飆升至7%後，過去一年穩定下降。即便如此，食品雜貨、汽油和租金等日常必需品的成本仍然比3年前高得多，這也是讓許多選民對拜登和賀錦麗政府處理經濟方式感到不滿的原因。

雖然經濟持續穩定擴張，通膨仍在降溫。25日的報告指出，美國經濟在4至6月當季以2.8%的年增率健康增長，消費者和企業支出穩健。這高於今年第1季1.4%的年增率。

企業仍在增加就業機會，即使最近幾個月的大部分招聘都集中在兩個經濟部門：醫療保健和政府。失業率在半個世紀以來最長的低於4%的情況之後，已小幅升至4.1%的較低水平。