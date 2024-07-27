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美股最錢線/專家：小型股8月將漲逾15%

財經新聞組／綜合報導

Fundstrat聯合創始人李湯姆(Tom Lee)表示，如果歷史可供參考，專注小型股的羅素2000指數在8月可能會上漲15%以上。

羅素2000指數7月以來大漲。截至25日收盤，本月已攀升超過10%。

李湯姆表示，市場對於即將來臨的9月聯準會降息信心正在推動小型股反彈。這些小型股有更多債務負擔，因此將從較低的借貸成本中受益最多。相反，持續的高利率被認為是近年來羅素2000指數表現不佳的原因之一。

他表示，同樣值得注意的是小型股指數是逐步上升，而不是急劇的、曇花一現式的成長。羅素2000指數過去11個交易日有10天上漲超過1%，「自979年以來這種情況共出現9次，即使在熊市中，數月後上漲的機率都是100%。這種情景出現後的12個月平均漲幅達到40%。」

李湯姆之前預測羅素2000指數從8月開始，反彈將持續大約10周，最終漲幅達到40%。現在他的預測更加具體，強調8月是一個漲幅特別顯著的時期，「8月小型股可能會出現超過15%的漲幅，因為它們之前的表現相當落後。過去兩周的走勢證明，小型股可能正處於一次大幅上漲的開端。」

除了降息因素外，李湯姆還提到即將到來的美國大選，這有助於推動羅素2000指數上漲。他指出，賭盤看好川普可能當選總統，投資人可能因此被小型股吸引，因為川普的政策可能會促進放鬆監管、併購活動以及地區銀行的發展。

另一方面，隨著人工智慧(AI)熱潮逐漸降溫，他認為投資人正在轉向大型股以外的投資，關注自由現金流或本益比的投資人會發現小型股更具吸引力。

然而，並非所有人都贊同他的樂觀看法。即使羅素2000指數近日飆升，華爾街部分人士對這次反彈的持久性持懷疑態度，因為小型股的獲利、營收和利潤率向來不佳。（財經新聞組）

投資 降息 川普

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