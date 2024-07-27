科技財報、Fed政策 考驗下周美股

下周美股關注焦點集中在科技股財報、聯準會會議和就業報告。（路透）

驚慌失措的投資 人下周將迎來大型科技公司的財報、聯準會 政策會議以及備受關注的就業 數據；這些數據可能決定美股在經歷一輪嚴重動盪後的近期走勢。

大型科技股長達數月的漲勢在7月下半月碰壁，最終出現拋售，特斯拉和谷歌母公司Alphabet的業績令人失望，讓史坦普500指數和那斯達克綜合指數24日創下2022年以來最大單日跌幅。

未來可能會出現更多波動。微軟、蘋果、亞馬遜和Facebook母公司Meta Platforms下周的財報，可能會進一步考驗投資人對科技巨頭獲利下滑的容忍度。今年幾家最大科技公司的強勁反彈推高了股市，但也引發人們對估值過高的擔憂。

投資人也將密切關注31日聯準會貨幣政策會議結束後的評論，以尋找有關是否準備降息的線索；市場參與者普遍預計降息將於9月開始。下周的就業數據、包括備受關注的就業報告，可能顯示勞動市場的下滑是否變得更加嚴重。

Allspring資深投資組合經理人范克朗凱(Bryant VanCronkhite)表示：「這對市場來說是一個關鍵時刻。」「人們開始質疑為什麼要為這些人工智慧(AI)業務支付如此高的價格，同時市場擔心聯準會將錯失實現軟著陸的機會，並引發劇烈反應。」

最近幾周跡象顯示，投資人正在從雄心勃勃的科技領漲者轉向今年大部分時間表現不佳的類股，包括小型股和金融等價值股。

本月至今，羅素1000價值指數上漲超過3%，而羅素1000成長指數則下跌近3%。以小型股為主的羅素2000指數本月上漲近9%，而史指則下跌超過1%。

Janus Henderson Investors解決方案全球主管佩隆(Matt Peron)表示：「聯準會將繼續遵循以數據為主的劇本，但數據並未直線發展。」經濟中相互矛盾的跡象包括第2季GDP成長快於預期以及製造業活動下降。