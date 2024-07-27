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高價貨需求強 高露潔升財測

財經新聞組／綜合報導

牙膏製造商高露潔棕欖調升全年獲利和有機銷售額預期，因其高價產品需求強勁，超出第2季的預期。

主要營收來源拉丁美洲市場的有機銷售額本季躍升18.8%，而去年同期則成長16%。

廣告投資的增加也幫助該公司應對來自低價自有品牌日益激烈的競爭。

高露潔棕欖和金佰利等消費品公司都報告指出，雖然價格連續上漲，但由於需求穩定，銷量增加。

產品價格上漲也幫助高露潔棕欖應對原物料和包裝成本上漲的影響，本季毛利率擴大了280個基點，達到60.6%。

執行長華萊士表示：「隨著我們專注於打造品牌健康並擴大推動短期和長期增長所需的能力，今年底前應該會繼續保持強勁的投資水平。」

高露潔棕欖預計全年利潤成長8%至11%，而先前的預測為中高個位數。

全年有機銷售成長預計在6%至8%之間，高於先前預期的5%至7%。

高露潔棕欖第2季產品價格上漲了4.2%。其有機銷量繼去年同期下降3%後躍升4.7%。

根據LSEG數據，該公司調整後每股獲利91分，而分析師平均預期為87分。

該公司淨銷售額50.6億元，超出預期的50.1億元。

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