為多戶家庭貸款增提撥補 紐約社區銀行虧損增

紐約社區銀行(NYCB)第2季虧損比華爾街預期還要糟糕，因為該行因多戶家庭貸款 帳面壓力而提撥了更多準備。

其貸款部門Flagstar Bank同意以14億元出售其住宅抵押貸款服務業務，除可增加資本，還能退出對利率 變化高度敏感的業務。非銀行抵押貸款平台Mr Coop將收購該業務。該交易預計將於第4季完成。

幾天前NYCB已向摩根大通出售大量貸款，以落實出售部分非核心資產以改善其財務狀況的承諾。

NYCB在紐約受租金 管制的多戶房產遇到的麻煩，動搖了人們對該地區銀行的信心；該行是今年史坦普400中型股指數中表現第二差的公司。

該行的內部控制問題以及對長期較高利率環境的擔憂，可能會給借款人帶來進一步壓力，加劇了投資人的擔憂。

前財政部長米努勤(Steven Mnuchin)的信任投票以及明年恢復獲利的承諾，讓該行過去幾個月趨於穩定。但最新財測顯示，扭轉局面可能需要更長的時間。

該行將2025年獲利預期下修至每股5分，先前的預期為35至40分。該行表示今年每股虧損可能在2.2至2.3元之間，比之前預測的50至55分還要糟糕。

截至6月30日當季調整後每股虧損1.05元。其信貸損失撥備增至3.9億元，而預估為2.101億元。