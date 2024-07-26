美股最錢線/4項看漲指標 牛市仍將持續

隨著2024年美股創下一系列新高，跡象顯示這種上漲趨勢可能會持續下去。

美國商銀技術分析師沙特邁爾(Stephen Suttmeier)在最新報告中表示，進行中牛市健康狀況良好，投資 人普遍轉向小型股。

他提到：「升勢擴大以及輪動是牛市的命脈，史坦普500指數上周觸及歷史高點是強勢的表現。」並認為強勁的技術面因素加上選舉年的良好季節性因素，可能有助於推動股市在今年稍後再創新高。

沙特邁爾認為支撐股市持續上漲有4個關鍵指標。

一、垃圾債券 利差收窄。高風險企業債與超安全國債之間的殖利率 差距沒有顯示出對整體股市的擔憂跡象。當投資人對經濟和整個市場感到擔憂時，通常會要求獲得更高的風險溢價，從而導致信用利差飆升。

二、企業債券利差緊縮。與垃圾債券發出的訊號類似，只要保持在2.0以下都很正常。企業債券利差在4月達到1.38，為1995年來最低水平；離2.0還有很遠的距離。

三、6兆美元現金部位。根據美國商銀資料，投資人持有創紀錄6兆元貨幣市場基金是一個逆向看漲信號。這筆資金可能成為股市持續上漲的動力，特別是如果聯準會降低利率，使得當前5%的現金殖利率變得不那麼吸引人。這種情況很可能會促使投資人重新評估所持的現金部位，並最終考慮買入股票。

四、聯準會金融狀況指數。沙特邁爾表示，過去幾周股市屢創新高，芝加哥Fed全國金融狀況指數的周期性牛市新高也證實了這一點。這是一個健康的訊號，應該能夠支持股市持續走升。

金融狀況指數在2021年末曾出現重大的負面背離，當時史指上漲，而金融狀況指數卻在下降。隨著金融狀況指數最近達到2022年初以來的最高水平，它仍有空間超越2021年的歷史高點，代表股市還有上漲的空間。（財經新聞組）