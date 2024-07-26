美股最錢線/4項看漲指標 牛市仍將持續
隨著2024年美股創下一系列新高，跡象顯示這種上漲趨勢可能會持續下去。
美國商銀技術分析師沙特邁爾(Stephen Suttmeier)在最新報告中表示，進行中牛市健康狀況良好，投資人普遍轉向小型股。
他提到：「升勢擴大以及輪動是牛市的命脈，史坦普500指數上周觸及歷史高點是強勢的表現。」並認為強勁的技術面因素加上選舉年的良好季節性因素，可能有助於推動股市在今年稍後再創新高。
沙特邁爾認為支撐股市持續上漲有4個關鍵指標。
一、垃圾債券利差收窄。高風險企業債與超安全國債之間的殖利率差距沒有顯示出對整體股市的擔憂跡象。當投資人對經濟和整個市場感到擔憂時，通常會要求獲得更高的風險溢價，從而導致信用利差飆升。
二、企業債券利差緊縮。與垃圾債券發出的訊號類似，只要保持在2.0以下都很正常。企業債券利差在4月達到1.38，為1995年來最低水平；離2.0還有很遠的距離。
三、6兆美元現金部位。根據美國商銀資料，投資人持有創紀錄6兆元貨幣市場基金是一個逆向看漲信號。這筆資金可能成為股市持續上漲的動力，特別是如果聯準會降低利率，使得當前5%的現金殖利率變得不那麼吸引人。這種情況很可能會促使投資人重新評估所持的現金部位，並最終考慮買入股票。
四、聯準會金融狀況指數。沙特邁爾表示，過去幾周股市屢創新高，芝加哥Fed全國金融狀況指數的周期性牛市新高也證實了這一點。這是一個健康的訊號，應該能夠支持股市持續走升。
金融狀況指數在2021年末曾出現重大的負面背離，當時史指上漲，而金融狀況指數卻在下降。隨著金融狀況指數最近達到2022年初以來的最高水平，它仍有空間超越2021年的歷史高點，代表股市還有上漲的空間。（財經新聞組）
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