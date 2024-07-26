聯合利華明年分拆冰淇淋業務

消費品巨頭聯合利華調升全年獲利財測，並表示冰淇淋業務的分拆預計將在2025年底完成。該公司旗下擁有多芬、Axe、好樂門、家樂、Domestos、Marmite和凡士林等龐大品牌組合。上半年業績所有品牌部門的銷售額均出現成長。美容和保健品成長7.1%，而占集團營業額15%的冰淇淋落後於所有部門，銷售額僅成長0.6%，銷量下降1%。

Stellantis上半年淨利減48%

汽車巨頭Stellantis上半年淨利大幅下降，原因是銷量減少、暫時的生產缺口以及北美市占率下降。該公司擁有吉普、道奇 、飛雅特、克萊斯勒和標緻等家喻戶曉的品牌。上半年淨利56億歐元、合60.7億美元，較2023年同期下降48%。2024年前6個月調整後營業獲利為85億歐元，年減57億歐元，主要是北美業務衰退。上半年營收850億歐元，較去年同期下降14%。

蘋果中國市占下降 排名倒退

市場研究公司Canalys的數據顯示，由於面臨來自華為 等競爭對手的激烈競爭，蘋果公司2024年第2季中國市占率下降了2個百分點。。Canalys雖然沒有提供蘋果的具體出貨量數據，但指出該公司的中國市占率在2024年第2季下降至14%，較2023年同季的16%有所下降。這也讓蘋果在中國智慧型手機 市場的排名從第三位跌至第六位。

道氏化學上季獲利未達預期

受亞洲和歐洲等主要市場價格和需求下降的影響，化學品製造商道氏第2季獲利未達預期。本季歐元區和中國的製造業活動減弱，中國6月經濟數據顯示原物料庫存指數處於收縮區間，導致道氏產品在主要市場的當地價格下跌4%。當季淨銷售額下降4%至109.2億元，低於LSEG估計的110億元。營業獲利68分，低於LSEG預期的72分。

孩之寶銷售額降幅低於預期

孩之寶第2季銷售額降幅小於預期，原因是穩定的數位遊戲需求抵消了核心玩具銷售的下滑，而成本控制策略有助這家玩具製造商獲利超出預期。在全產業玩具需求放緩的情況下，這家Nerf玩具槍製造商採取了限制開支和維持緊張庫存的轉虧為盈策略。當季營收下降18%至9.953億元，低於LSEG分析師預期的22.02%降幅。調整後每股獲利為1.22元，而預期為78分。