引進豪華艙…半世紀傳統轉變 西南航空Q2獲利超預期

西南航空第2季獲利超出分析師的預期，並表示將在客艙中引入指定座位和高級座位，代表其半世紀來傳統業務模式的重大轉變。

西南航空第2季調整後獲利為每股58分，約為去年同期的一半，但仍超出LSEG分析師每股51分的平均預期。

該公司表示，不包括燃料在內的單位成本優於預期，部分原因是自願休假等成本削減措施。

另一方面，對高級座位的需求逐漸增加。達美航空第2季高級客艙收入出現兩位數成長，而主客艙銷售額則持平。

西南航空將結束行之有年單一艙等作法，在飛機上提供額外腿部空間的座位。該航空公司計劃明年開始銷售首批提供額外腿部空間的航班；另外還計劃從明年2月開通紅眼航班。

西南航空高層多年來一直表示正在研究變革，並在4月時暗示正在認真考慮分配座位並提供價格更高、腿部空間更大的座位。目前，該公司將乘客分為三個登機組，在航班起飛前一天開放辦理登機手續。乘客如果支付高價機票就可以更早登機。

西南航空上個月下修第2季的單位收入預期，也面臨激進股東艾利奧特投資 管理公司的壓力；該股東正在推動管理層和董事會改革。

艾利奧特持有該航空公司約11%的股份，並敦促其考慮對其業務模式進行商業變革，包括探索分配座位、托運行李費和優質產品等收入機會。

從歷史上看，西南航空一直迴避這些變化。執行長喬丹 表示：「我們正在採取緊急而審慎的措施，以緩解近期的收入挑戰。」

該航空公司還受到波音飛機交機延誤的嚴重打擊，並因營運費用增加而陷入困境，其中包括高昂的飛機維護成本，因為只能使用舊機飛行。

西南航空截至6月30日當季總營業收入為73.5億元，而華爾街 預期為73.2億元。