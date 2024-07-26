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美第2季GDP成長率2.8% 遠超預期 物價壓力減弱

財經新聞組／綜合報導
美國第2季GDP成長率初值高達2.8%，遠超過預測值。（路透）
美國第2季GDP成長率初值高達2.8%，遠超過預測值。（路透）

商務部初步估計，美國第2季經濟活動遠強於預期。4至6月實質國內生產毛額(GDP)經季節性和通貨膨脹調整後年化成長率為2.8%。「道瓊」經濟學家預計，在第1季成長1.4%後，第2季經濟成長將達到2.1%。

消費者支出、私人庫存投資和非住宅固定投資的貢獻也推動了經濟成長。

重點指標個人消費支出本季成長2.3%，高於第1季1.5%的成長速度。本季服務和商品支出均強勁成長。

不利的一面是，從GDP中扣除的進口量增加了6.9%，這是2022年第季以來的最大單季增幅。

通膨方面有些好消息：聯準會的關鍵指標個人消費支出(PCE)物價指數本季上漲2.6%，低於第1季的3.4%。不包括食品和能源在內、聯準會更加關注的長期通膨指標核心PCE物價上漲2.9%，低於上季的3.7%。

考慮到消費者行為變化的所謂環比加權物價指數本季上漲2.3%，低於預期的2.6%。

另一個關鍵變數、即對國內私人購買者的最終銷售，是聯準會認為潛在需求的良好指標，增速為2.6%，與上季相同。

不過，報告也指出，個人儲蓄率持續下降，本季為3.5%，而第1季為3.8%。

費城Fed本周報告顯示，自2012年以來，信用卡餘額創下歷史新高。

然而，零售額持續攀升，顯示消費者正在經歷高利率和持續通膨的不利影響。

房市也面臨壓力：銷售量下降，房價持續上漲，給首購族帶來壓力。

聯準會官員預計將在下周開會時維持利率穩定，市場定價顯示9月將出現4年來的首次降息。政策制訂者對於何時開始降息一直持謹慎態度，不過最近的評論顯示更多人願意開始放鬆政策，而且大多數Fed行長認為進一步升息的可能性不大。

聯準會 投資 降息

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