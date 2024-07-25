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OpenAI搜尋引擎SearchGPT來了 Alphabet股價應聲跌

編譯季晶晶／綜合外電
OpenAI周四發布命名SearchGPT的搜尋引擎原型。(美聯社)
OpenAI周四發布命名SearchGPT的搜尋引擎原型。(美聯社)

OpenAI周四發布其搜尋引擎的原型，名為SearchGPT，希望「以相關和清楚的資訊來源，提供用戶快速即時的答案」。該工具的推出可能對Google及其主導的搜尋引擎造成影響。Google母公司Alphabet股價周四挫跌3%。

OpenAI表示，計劃最終將這個正開放給一小部分用戶進行測試的工具，整合到ChatGPT聊天機器人服務當中。

OpenAI的舉動顯將挑戰Google。自2022年11月ChatGPT推出以來，Alphabet的投資人一直擔心，OpenAI會為消費者提供新的線上資訊搜尋方式，從Google手中搶走搜尋市場的占有率。

OpenAI的這個搜尋引擎原型正好可以試水，它承諾使用者「以更自然且直覺的方式搜尋」，並「像對話一樣」提出後續問題。

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）周四在X平台發文說：「我們認為有讓搜尋比現在更好的空間。」

Alphabet股價周四下跌2.99%至169.16美元，跌幅遠大於那斯達克指數的不到1%。

Google今年5月推出AI Overview，執行長皮查伊（Sundar Pichai）稱該產品是25年來搜尋引擎的最大改變。但使用者很快發現，查詢會傳回無意義的或不準確的結果，而且沒法選擇退出AI功能，這累積了不少抱怨。

Emerj Artificial Intelligence Research創辦人兼研究主管Daniel Faggella形容Google正笨拙地摸索前行。

AI Google OpenAI

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