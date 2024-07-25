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巴菲特連六日持續減持美國銀行 還可能再賣2億股

編譯季晶晶／綜合外電
「股神」巴菲特旗下的波克夏公司正抓緊時間減持美國銀行（BofA）的大量股份。圖為他今年5月出席波克夏股東大會。(路透)
「股神」巴菲特旗下的波克夏公司正抓緊時間減持美國銀行（BofA）的大量股份。圖為他今年5月出席波克夏股東大會。(路透)

「股神」巴菲特旗下投資公司波克夏（Berkshire Hathaway）正抓緊時間減持在美國銀行（BofA）的大量股份。

波克夏提交給證券交易委員會的文件披露，在過去六個交易日減持BofA，賣掉大約5,300萬股、價值23億美元的股票，手上剩10.8億股，對BofA的持股比率降至12.6%。但波克夏仍是這家銀行巨擘的最大投資人，持股價值約410億美元，是僅次於蘋果的第二大重倉股。

根據巴隆周刊（Barron's）的計算，上周五波克夏拋售的BofA股票，占該股當日成交量的28%，在本周二、周三和周四，三個交易日的售股則占約19%，而波克夏還可能繼續迅速減持。巴菲特開始大量減持某檔股票時，有持續為之的傾向，例如惠普（HP）、美國合眾銀行（U.S. Bancorp）、派拉蒙全球公司（Paramount Global）以及其他清倉掉的股票均是如此。

一個未知問題是，波克夏何時停手。

巴菲特的第一步可能是將對BofA的持股比率降到10%以下，這意味再賣2億股，剩下大約 7.8億股，到時不必再像現在一樣、必須在兩個營業日內申報售股。巴菲特偏好能在不必快速公開披露的情況下買賣，這也是他一般喜歡持有一家公司少於10%股權的原因之一。

巴菲特似是看準了BofA和整個銀行類股近期走強的時機，儘管自波克開始出售股票以來，BofA的股價落後部分同行。該股周四收低1.2%至41.68美元（今年來累漲仍逾20%），其他主要同業如摩根大通和富國銀行則收高。

BofA最近股價承壓可能是反映出對波克夏會持續售股的憂慮，它上周最高還超過44美元。再有就是巴菲特減持顯示，他認為該股已被完全定價。但對BofA多頭而言，來自波克夏售股的壓力可能提供進場買入的機會。

BofA的估值約為2024年預測盈餘的13倍。Wells Fargo分析師Mike Mayo最近撰文看好這家銀行，指其受益於淨利息收入改善，部分原因是把將到期低收益債券的進帳再投資。

BofA股票流動性大，日成交量在同業中最高，在紐約證交所的所有股票裡也名列前茅，這使得波克夏的大量售股變得更容易。波克夏將有豐厚獲利，它對BofA的平均持股成本約14美元。

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