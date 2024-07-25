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南加熱爆 華人空調師忙翻

「科技七雄」7月來股價受難 短線展望取決兩件事

財經簡訊

財經新聞組／整理

Meta刪除性勒索詐騙帳戶

Facebook母公司Meta表示，已刪除上萬個與性勒索詐騙相關的Instagram帳戶。該公司取消了6.3萬個帳戶，其中包括由約20個人所經營2500個帳戶組成的網絡，試圖進行經濟詐騙。這些帳戶隸屬於一個名為「雅虎男孩」的組織，該組織是一個鬆散的網路犯罪組織，主要在奈及利亞從事金融詐騙活動。該組織與雅虎網站無關。這些騙子主要針對美國成年男性，但也試圖鎖定未成年人，導致該公司向國家失蹤和受虐兒童中心陳報此事。

AT&T新增用戶數超出預期

AT&T第2季無線用戶成長超出市場預期，該電信營運商的高階吃到飽套餐吸引了客戶。該公司新增41.9萬名無線電話每月付費用戶，而FactSet調查的5位分析師預期為28.48萬名。AT&T的吃到飽套餐價格通常低於競爭對手，讓該公司在與T-Mobile和Verizon的激烈競爭中吸引了精打細算的客戶。這也幫助AT&T比競爭對手更能留住客戶，其先用後付電話客戶流失率為0.7%，為史上第2季第二低。自由現金流成長超過9%達到46億元，超過LSEG預期的42.2億元。

NHTSA結束本田汽車調查

美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)表示，已結束對約150萬輛本田汽車因失去動力而進行的初步評估調查。2022年11月NHTSA缺陷調查辦公室(ODI)在收到後差速器卡死的指控報告後，對2018年至2022年配備全輪驅動的本田CR-V和HR-V車型展開調查。報告指出，車輛在行駛過程中車輪在沒有任何警告的情況下鎖死。不過本田表示，如果差速器發生故障，駕駛人仍可控制車輛而不會失去穩定性。即使傳動軸因差速器故障而斷裂，車輛仍可發揮兩輪驅動功能，防止完全失去動力。

上周房貸利率 2月來新低

上周房貸利率略有下降，但不足以讓當前潛在購屋者不再猶豫。符合貸款資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從6.87%降至6.82%；根據抵押貸款銀行家協會(MBA)的說法。這是今年2月以來的最低水準。過去幾周利率已經下降20多個基點，但根據MBA季節性調整後的指數，上周購屋房貸申請量仍較前周下降4%。目前的購買需求比一年前同周下降15%。1個基點是0.01個百分點。

利率 本田 AT&T

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高借貸成本限制消費支出 Visa第3財季營收欠佳

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煉油利潤縮水+需求疲軟 美煉油業Q2獲利估大跌

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