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南加熱爆 華人空調師忙翻

「科技七雄」7月來股價受難 短線展望取決兩件事

美國9檔以太幣ETF上市 首日成交額逾10億美元

財經新聞組／綜合報導

直接投資以太幣的美國ETF上市首日交易淨流入1.07億元，為比特幣以外的主流加密貨幣需求提供一個窗口。

根據統計，貝萊德(BlackRock Inc.)的iShares以太幣信託基金淨流入2.67億元，在同業中最大；其次是Bitwise以太幣信託基金淨流入2.04億元；富達以太幣基金的淨流入量為7100萬元。

在6個月前美國監管機構批准美國首支現貨比特幣ETF後，總共9支ETF的股票交易價值超過10億元。今年吸引超過170億元的淨流入。

以太幣是第二大數位資產，在以區塊鏈為基礎的金融服務中很受歡迎，但該代幣的市值仍不到比特幣的三分之一，引發與比特幣ETF相比資金流入規模較小的預期。

加密貨幣投資機構HashKey Capital合夥人Vivien Wong表示：「資金流向符合預期。」她預計未來6個月以太幣投資組合將出現30至50億元的淨流入。

8支全新的以太幣基金在23日上市，而成立6年多、規模86億元的灰階以太幣信託基金從封閉式結構轉變為ETF。此次轉換使套利者順利退出，該產品淨流出4.84億元。

Wong說，此類資金外流可能會抵消新認購的正面影響，從而可能施加「下行」市場壓力。

過去一年數位資產反彈，以太幣上漲85%，落後比特幣125%的漲幅；比特幣在3月創下歷史新高。

美國證券交易委員會(SEC)在2023年法院推翻判決後勉強准許比特幣基金發行；5更月出人意料地批准現貨以太幣ETF上市。

FTX交易所倒閉後，SEC全力打擊數位資產產業；但支持加密貨幣的川普可能重返白宮，引發人們對未來大環境會更加友好的猜測。

以太幣 比特幣 投資

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