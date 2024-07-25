我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加熱爆 華人空調師忙翻

「科技七雄」7月來股價受難 短線展望取決兩件事

美股最錢線/小型股漲勢佳 更大輪動將來臨

財經新聞組／綜合報導

雖然投資人近期關注從大型股向小型股的輪動，但有一個更大的輪動交易可能即將來臨。瑞銀在最新報告中指出，從現金和債券轉向股票的輪動，可能推動史坦普500指數在年底之前再漲 17%。

目前有超過6兆元的資金處於貨幣市場基金中，如果聯準會在今年底前加速降息，投資人可能重新將這些資金投資於股市。貨幣市場基金的年化收益率約為5%，但在聯準會降息後會迅速下降；首度降息預計將在9月發生。

瑞銀表示，現金轉股票的輪動會維持更久，值得投資人關注。近期小型股的上漲吸引了投資人的注意，但如果經濟成長放緩，或者聯準會降息幅度不及預期，這股輪動氣勢可能會迅速消退。

瑞銀資產配置主管德拉霍(Jason Draho)在談到小型股的近期漲勢時說：「宏觀經濟數據與輪動交易持續的理想條件之間有一條微妙的界線。」

根據報告，有利從現金和債券轉向股市輪動的因素有很多。

德拉霍說：「我們仍然建議投資人為較低的利率做好準備，尋求優質成長股，並抓住人工智慧(AI)的機會。」

他表示：「隨著通膨持續消退、經濟穩健成長和AI技術帶來的生產率提高，經濟數據可能會強勁成長，這當然是一個合理的場景，並可能會引發『咆哮的20年代』重現；我們推測這種可能性越來越大。」

報告指出，雖然這種情況將有助於提振所有股票，但對某個特定領域來說會更好。德拉霍說：「雖然這對小型股和周期性股票絕對有利，但對於科技股、成長股來說甚至更好，正如1990年代末的情況一樣。」

德拉霍重申對史指年底目標價5900點的預測，但也表示達到6500點的牛市情形仍屬可能，「完美的通膨消退將使結果傾向於6500點的牛市情況。在這種情況下，將會出現從現金和債券到股票的輪動交易。」（財經新聞組）

投資 降息 債券

上一則

財經簡訊

下一則

美國9檔以太幣ETF上市 首日成交額逾10億美元

延伸閱讀

拜登宣布退選後首場公開演說：已做出自己的選擇 強調團結捍衛民主

拜登宣布退選後首場公開演說：已做出自己的選擇 強調團結捍衛民主
美股最錢線／小型股跑贏 科技股再起視財報業績

美股最錢線／小型股跑贏 科技股再起視財報業績
賀錦麗赴德拉瓦總部接棒競選 拜登獻聲支持：她是最棒的

賀錦麗赴德拉瓦總部接棒競選 拜登獻聲支持：她是最棒的
2026年4月起 郵輪重返費城載客

2026年4月起 郵輪重返費城載客

熱門新聞

Serve Robotics的送貨機器人。(美聯社)

輝達揭露有10%持股 這家機器人新創盤後股價狂飆77%

2024-07-18 22:40
網路公司CrowdStrike的軟體導致全球微軟Windows用戶19日發生系統問題，多國機場因延誤而被擠得水洩不通。 （美聯社）

全球IT大故障兇手找到了 疑似是這家公司軟體出問題

2024-07-19 08:15
知名黑天鵝基金Universa創辦人史畢玆納格。路透

黑天鵝基金經理人：美股巨大泡沫若爆裂 市值蒸發大半

2024-07-20 11:59
資訊科技和通訊服務是史指表現最差的兩個類股。Meta下跌5.68%，而大型科技同業蘋果、Netflix和微軟均下跌超過1.3%。路透

投資人退出科技股 那指創今年最糟表現 道指逆漲240點

2024-07-17 16:50
前總統川普日前受訪時指責台灣搶走美國晶片生意。(路透)

川普怨台灣搶晶片生意 外媒分析關鍵原因

2024-07-20 19:02
最新報告顯示，全球超級富豪去年整體財富增加7%至49兆美元，主要受益於美股大漲。 （美聯社）

美股牛市爽賺 全球超級富豪增長「多來自美國」 去年財富增至49兆美元

2024-07-21 07:16

超人氣

更多 >
霍楚前華裔副幕僚長孫雯 長島住宅遭FBI突襲搜查

霍楚前華裔副幕僚長孫雯 長島住宅遭FBI突襲搜查
台女星「放養」子女不會背九九表 焦慮：我們錯了嗎？

台女星「放養」子女不會背九九表 焦慮：我們錯了嗎？
帳單收附加費近4成 華人傻眼餐廳宰客新手段

帳單收附加費近4成 華人傻眼餐廳宰客新手段
搭機訂商務艙 常會犯這4個錯誤

搭機訂商務艙 常會犯這4個錯誤
加州婦找到四年前遺失的大疊百元鈔 卻遭銀行拒絕存入

加州婦找到四年前遺失的大疊百元鈔 卻遭銀行拒絕存入