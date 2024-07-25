美股最錢線/小型股漲勢佳 更大輪動將來臨

雖然投資 人近期關注從大型股向小型股的輪動，但有一個更大的輪動交易可能即將來臨。瑞銀在最新報告中指出，從現金和債券 轉向股票的輪動，可能推動史坦普500指數在年底之前再漲 17%。

目前有超過6兆元的資金處於貨幣市場基金中，如果聯準會在今年底前加速降息 ，投資人可能重新將這些資金投資於股市。貨幣市場基金的年化收益率約為5%，但在聯準會降息後會迅速下降；首度降息預計將在9月發生。

瑞銀表示，現金轉股票的輪動會維持更久，值得投資人關注。近期小型股的上漲吸引了投資人的注意，但如果經濟成長放緩，或者聯準會降息幅度不及預期，這股輪動氣勢可能會迅速消退。

瑞銀資產配置主管德拉霍(Jason Draho)在談到小型股的近期漲勢時說：「宏觀經濟數據與輪動交易持續的理想條件之間有一條微妙的界線。」

根據報告，有利從現金和債券轉向股市輪動的因素有很多。

德拉霍說：「我們仍然建議投資人為較低的利率做好準備，尋求優質成長股，並抓住人工智慧(AI)的機會。」

他表示：「隨著通膨持續消退、經濟穩健成長和AI技術帶來的生產率提高，經濟數據可能會強勁成長，這當然是一個合理的場景，並可能會引發『咆哮的20年代』重現；我們推測這種可能性越來越大。」

報告指出，雖然這種情況將有助於提振所有股票，但對某個特定領域來說會更好。德拉霍說：「雖然這對小型股和周期性股票絕對有利，但對於科技股、成長股來說甚至更好，正如1990年代末的情況一樣。」

德拉霍重申對史指年底目標價5900點的預測，但也表示達到6500點的牛市情形仍屬可能，「完美的通膨消退將使結果傾向於6500點的牛市情況。在這種情況下，將會出現從現金和債券到股票的輪動交易。」（財經新聞組）