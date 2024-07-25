高借貸成本限制消費支出 Visa第3財季營收欠佳

Visa 第3財季（6月底止）營收表現不佳，促使多家券商下修該公司股票目標價，引發人們對客戶支出成長放緩的擔憂，並給美國支付產業蒙上陰影。

財報結果凸顯了該行業在經歷幾季成長後所面臨的挑戰，因為通貨膨脹和高借貸成本促使大部分客戶減少購買，而工資增幅失去動力。

Visa還報告指出，7月前3周美國支付量有所放緩，並表示這是由於多種因素造成的，其中包括上周CrowdStrike相關的服務中斷。

至少有9家華爾街知名券商下修該股目標價。Jefferies分析師在報告中寫道：「預計主題不會發生積極變化。」「目前的估值倍數將被證明是一個很好的切入點，但很難看到近期有任何催化劑。」

Raymond James寫道：「在2025財年財測更加明確之前，如果股價在未來幾個月出現區間波動，也不會讓人感到驚訝。」

Visa也表示，由於經濟環境、尤其是中國的經濟環境，亞太地區的支付量已放緩。長期的房地產危機和疲軟的商業信心削弱了中國的經濟。

同時，可口可樂 、百事公司和達美樂披薩等其他美國大企業也在最新財報業績中警告低收入 家庭面臨的壓力。

百事公司執行長拉瓜塔本月稍早時表示：「價格敏感性越來越高，消費者也在尋求更多價值。」