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「科技七雄」7月來股價受難 短線展望取決兩件事

煉油利潤縮水+需求疲軟 美煉油業Q2獲利估大跌

財經新聞組／綜合報導
瓦萊羅能源預計上季每股獲利較去年同期腰斬。（路透）
瓦萊羅能源預計上季每股獲利較去年同期腰斬。（路透）

能源分析師表示，在清淡的夏季駕車季節導致煉油利潤下降後，預計美國煉油商第2季獲利將較上年同期大幅下降。

根據美國能源情報署(EIA)的數據，截至6月30日的三個月內，煉油廠將加工能力提高至93.5%，超過去年同期的91%，以滿足汽油和柴油的需求，但這個預期落空。

分析師表示，在中東新建煉油廠和中國增加出口的推動下，本季柴油庫存增加，導致煉油利潤縮水並削減利潤。

TD Cowen分析師蓋伯曼(Jason Gabelman)表示：「第2季煉油裂解出現減弱。讓投資人措手不及。」

英國石油公司(BP)和埃克森美孚本月表示，由於燃料價格疲軟導致煉油利潤率下降，將對其第2季業績產生負面影響。兩家公司將分別於7月30日和8月2日發布財報。

6月美國汽油裂解價差跌至每桶22.02元，為2月以來最低水準。6月柴油裂解價差跌至2年低點每桶22.22元。裂解價差是指現貨和期貨之間的差價。

以產能計算的美國第二大煉油商瓦萊羅能源(Valero Energy)定25日發布財報。LSEG數據顯示，分析師預測每股獲利2.6元，低於一年前的5.4元。自第1季末以來，Valero股價下跌約14%，回吐之前的漲幅。

美國銷量最大煉油商馬拉松石油公司(Marathon Petroleum)於8月6日發布財報，預計每股獲利3.22元，而一年前為5.32元。同時，預計Phillips 66上季每股獲利為1.98元，去年同期為3.87元。

展望未來，汽油需求疲軟和全球柴油供應增加可能持續存在，並在未來幾個月繼續限制利潤率。

金融公司Tudor, Pickering, Holt and Co.下游研究總監布列爾(Matthew Blair)表示，美國西岸的營運商可能被迫縮減煉油廠營運規模，以應對利潤環境不佳的情況。

EIA數據顯示，今年春季美國西岸的汽油和柴油煉油廠利潤率低於平均值。

GasBuddy.com石油分析師迪哈恩(Patrick De Haan)表示：「隨著夏季即將結束，需求將進一步下降。煉油廠的前景並不樂觀。」

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