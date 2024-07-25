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「科技七雄」7月來股價受難 短線展望取決兩件事

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美股「科技七雄」7月來股價受難、落凡間 短線展望取決兩件事

編譯簡國帆／綜合外電
美股「科技七雄」（Magnificent Seven）股價24日收盤重挫，跌幅為2022年9月來最大。(歐新社)
美股「科技七雄」（Magnificent Seven）股價24日收盤重挫，跌幅為2022年9月來最大。(歐新社)

有美股「科技七雄」（Magnificent Seven）之稱的大型科技股正跌落凡間，24日收盤重挫，跌幅為2022年9月來最大，且跌入修正領域。分析師指出，7月向來是美國科技股的嚴苛時刻，短期後市方向將取決於美國聯準會（Fed）下周透露的降息線索，以及輝達（NVIDIA）在8月21日公布的上季財報。

成員涵蓋蘋果、亞馬遜、Google母公司字母（Alphabet）、輝達、臉書母公司Meta、微軟及特斯拉等科技七雄，股價24日同步落難，根據道瓊市場數據公司的一項市值加權指數，這七檔股票24日重挫4.6%，跌幅為2022年9月以來最大，也從7月10日的波段高點回落逾10%，為去年10月來首度跌入修正領域，兩周來市值共蒸發1.7兆美元。Roundhill的「科技七雄」指數型基金（ETF）24日更重挫6.1%，從7月10日收盤價大跌逾11%。

這與科技七雄上半年襄助標普500指數締造38次歷史新猷的亮眼表現，形成鮮明對比。

美國大型科技股7月來以來便走弱，Roundhill科技七雄ETF本月來累計下跌2.7%，原因是市場益加預期Fed將於9月降息、年底前將降息不只一次，引發美股類股輪動，資金轉往小型宇與價值股等表現落後的類股，最新的利空則是特斯拉和字母未能滿足投資人的高度期待，特別是引發人工智慧（AI）投資可能要花更長時間才能收割成果的憂慮。

不過，美國科技股7月都難以維持優於大盤的表現，因為缺乏明確趨勢或未來題材，難以重啟漲勢。

展望後市，凱投宏觀首席市場經濟學家希金斯指出，美股類股輪動趨勢似乎還沒確立，仍取決於多種因素，包括科技七雄能否達成市場對明年的獲利成長預測，牽動AI泡沫是否會「消風」或破滅的預期。Fed下周決策會議也將透露年底前的降息次數線索。

另一個關鍵則是輝達8月21日發布上季財報，將讓投資人了解自己對AI是否太過樂觀。

降息 投資 輝達

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