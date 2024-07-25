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「科技七雄」7月來股價受難 短線展望取決兩件事

鴻海威州廠完成1兆瓦太陽能專案 加強接單 AI 伺服器能力

記者蕭君暉/台北即時報導
鴻海威州廠的太陽能專案。(鴻海提供)
鴻海威州廠的太陽能專案。(鴻海提供)

鴻海（2317）與美國威斯康辛能源集團（WEC Energy Group）旗下的公用事業公司We Energies宣布，完成在威斯康辛州芒特普萊森特的鴻海威州科技園區，安裝太陽能電池板的專案。

鴻海集團表示：「通過與We Energies的合作，該公司對這項共同努力的最終成果感到滿意，該共同努力將綠色和永續融入我們的製造業務，以進一步履行我們保護環境的責任。隨著鴻海在威斯康辛州的業務，因市場需求而擴大，可再生能源的存在，顯示出我們對整個製造供應鏈的環境管理的承諾，向我們的客戶和社區致敬」。

鴻海在威斯康辛州投資了超過10億美元，目前擁有1,000多名員工，為一級客戶製造伺服器和主機板。這些客戶在確定額外的業務增長時，希望鴻海等供應商在整個製造過程中使用可再生能源。

這個1兆瓦的項目擁有近2,000塊太陽能電池板，能夠產生足夠的能量為300個家庭供電。獨特的項目設計利用了單軸跟蹤和固定傾斜面板的混合，以最大限度地提高可再生能源的生產能力。

「我們很高興通過與鴻海的合作為威斯康辛州帶來更多的清潔能源」，We Energies總裁Mike Hooper說。「隨著鴻海擴大其業務，該專案將在未來幾年提供負擔得起的、可靠的和清潔的能源」。

據估計，該太陽能項目預計每年的能源產量將抵消超過1,200公噸的二氧化碳（CO2）排放，相當於減少260輛汽車的行駛或種植20,000棵樹。在該系統30年生命週期，以及We Energies和富士康的協定，預計收益將增長到超過 33,000 公噸的二氧化碳去除量、7,200輛汽車的行駛量或560,000棵樹的種植量。

鴻海 威斯康辛州 投資

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