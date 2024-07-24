我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山一小型住房造價100萬 五年前僅74萬

拜登退選後首場公開演說：已做出自己的選擇

美股回檔還沒結束 但最終會是買進機會

編譯季晶晶／綜合外電
美股去年發生過的類似回檔可能重演，但專家說，無論跌多久，最終都會給投資人帶來另一個買入機會。(路透)
美股去年發生過的類似回檔可能重演，但專家說，無論跌多久，最終都會給投資人帶來另一個買入機會。(路透)

期待已久的夏季暴風雨周三襲擊股市，美股三大指數全都開低走低，而且痛苦不僅限於股票，期限較長公債的殖利率攀升，期限較短公債券的殖利率下降，導致殖利率曲線再次趨陡。展望後市，專家預期去年發生過的類似回檔將重演。投資人最關注的會是聯準會7月議息會議的貨幣政策聲明，如果沒能表明9月降息，股市將續跌。

市場痛苦的部分原因是房市數據疲弱，以及前紐約聯準銀行總裁杜雷（Bill Dudley）發表驚人評論，他呼籲聯會下周降息以避免潛在的經濟衰退。

Invesco首席全球市場策略師霍珀（Kristina Hooper）表示，杜雷提出的警告似乎引起投資人共鳴：「經濟出現更多裂痕，投資人有些憂心忡忡。」

杜雷的評論不是唯一催化劑，Bokeh Capital Partners創辦人兼投資長佛瑞斯特（Kim Caughey Forrest）表示，Visa、Google母公司Alphabet和特斯拉的財報不給力致股價下跌，拖累股市。

現在困擾投資人的問題是「大跌會持續多久」。Cetera投資長高曼（Gene Goldman）說，鑒於大型股的高估值，這場大跌在廣泛預期之中，甚至可以理解為市場的健康發展。此外，從大型股輪動到價格較合理的市場角落，有助於紓解漲勢過度集中的疑慮。無論跌多久，最終都會給投資人帶來另一個買入機會。

高曼預期股市將重演類似於去年發生的回檔，當時標普500指數在7月底觸頂後，10月曾短暫跌進修正區域。

從現在到秋天之間仍存在大量風險。許多最大型美企將在本周和下周發布財報，而投資人最關注焦點或許是下周聯準會（Fed）議息會議。許多人希望聽到Fed主席鮑爾表明9月開始降息。

霍珀說，降息將有助於消除投資人疑慮，儘管市場回檔時機成熟。她認為「這是一場夏季大拋售，因為老實說，也該跌了，我們經歷了一場非常強勁的反彈，許久沒有任何形式的大跌」，而如果聯準會開始降息，會對股市產生很大的支持作用。

但鮑爾最近並沒有發出降息即將到來的有力訊號。

美國經濟分析局（Bureau of Economic Analysis）周四將公布第2季GDP成長初值，根據U.S. Bank首席經濟學家波維諾（Beth Ann Bovino），實質GDP成長率很可能略高於2%，「大家都希望經濟別太熱、也別太冷，如果比那熱很多，可能挑戰市場和市場預期的9月降息」。

Beam Capital Management投資組合經理Mohannad Aama說，如果投資人不滿意鮑爾下周釋出的訊息，聯準會聲明沒有表明9月降息，股市會繼續跌。

目前，有跡象顯示交易員短期內將承受更多痛苦。道瓊數據顯示，被華爾街稱為「恐懼指標」的芝加哥期權交易所波動率指數（VIX）上漲了22.5%至18.04，漲幅是2022年6月以來最大。

投資 降息 殖利率

上一則

半導體廠環球晶6月遭駭 駭客本周宣告6天後公開被竊資料

下一則

品管工具出錯 CrowdStrike造成全球當機

延伸閱讀

房貸利率持續下降 創4個月來新低

房貸利率持續下降 創4個月來新低
川普說若當選 會讓Fed主席鮑爾「做好做滿」、考慮讓戴蒙當財長

川普說若當選 會讓Fed主席鮑爾「做好做滿」、考慮讓戴蒙當財長
鮑爾：聯準會增強了通膨達標的信心 會留意勞動市場意外走弱

鮑爾：聯準會增強了通膨達標的信心 會留意勞動市場意外走弱
鮑爾：不必等通膨率2%才降息 Fed縮表還有長路要走

鮑爾：不必等通膨率2%才降息 Fed縮表還有長路要走

熱門新聞

Serve Robotics的送貨機器人。(美聯社)

輝達揭露有10%持股 這家機器人新創盤後股價狂飆77%

2024-07-18 22:40
網路公司CrowdStrike的軟體導致全球微軟Windows用戶19日發生系統問題，多國機場因延誤而被擠得水洩不通。 （美聯社）

全球IT大故障兇手找到了 疑似是這家公司軟體出問題

2024-07-19 08:15
知名黑天鵝基金Universa創辦人史畢玆納格。路透

黑天鵝基金經理人：美股巨大泡沫若爆裂 市值蒸發大半

2024-07-20 11:59
資訊科技和通訊服務是史指表現最差的兩個類股。Meta下跌5.68%，而大型科技同業蘋果、Netflix和微軟均下跌超過1.3%。路透

投資人退出科技股 那指創今年最糟表現 道指逆漲240點

2024-07-17 16:50
前總統川普日前受訪時指責台灣搶走美國晶片生意。(路透)

川普怨台灣搶晶片生意 外媒分析關鍵原因

2024-07-20 19:02
最新報告顯示，全球超級富豪去年整體財富增加7%至49兆美元，主要受益於美股大漲。 （美聯社）

美股牛市爽賺 全球超級富豪增長「多來自美國」 去年財富增至49兆美元

2024-07-21 07:16

超人氣

更多 >
霍楚前華裔副幕僚長孫雯 長島住宅遭FBI突襲搜查

霍楚前華裔副幕僚長孫雯 長島住宅遭FBI突襲搜查
賀錦麗熱舞愛笑意外戰力強大 共和黨弄巧成拙衝高她聲勢

賀錦麗熱舞愛笑意外戰力強大 共和黨弄巧成拙衝高她聲勢
帳單收附加費近4成 華人傻眼餐廳宰客新手段

帳單收附加費近4成 華人傻眼餐廳宰客新手段
蒙市華裔失蹤女孩找到 姑姑：趙安不願母親監護

蒙市華裔失蹤女孩找到 姑姑：趙安不願母親監護
搭機訂商務艙 常會犯這4個錯誤

搭機訂商務艙 常會犯這4個錯誤