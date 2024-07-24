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通用汽車Q2淨利成長14.3%超預期 重組中國虧損業務

財經新聞組／綜合報導
通用汽車財報優異，大力整頓虧損業務。（路透）
通用汽車財報優異，大力整頓虧損業務。（路透）

通用汽車(GM)第2季獲利輕鬆超出華爾街預期，並提高2024年的幾項關鍵財務目標，同時還重組了自駕車及其中國業務等虧損業務。

目前預計全年調整後息稅前獲利將在130至150億元之間，合每股9.5至10.5元，高於先前125至145億元和9至10元的財測。它也調高了調整後汽車業自由現金流財測，同時將歸屬於股東的淨利範圍小幅下修不到1%。

通用汽車第2季歸屬於股東的淨利(不包括股利)為29.3億元，較去年同期的25.7億元成長14.3%。每股獲利2.55元，高於去年同期的1.83元。調整後息稅前獲利為44.4億元，成長37.2%，調整後每股獲利3.06元。

其未經調整淨利為28.8億元，較去年同期成長14.8%。通用汽車表示，第2季營收479.7億元創下該汽車製造商新的單季紀錄，較去年同期的447.5億元成長7.2%。

通用汽車財務長雅各布森在記者會上表示：「上半年和第2季確實表現出色，我們準備好迎接非常強勁的一年。」「預計大宗商品成本會出現季節性上漲，我們將在下半年面對一些假設的定價阻力。」

除了獲利強勁外，通用汽車表示，將無限期暫停其Cruise Origin自駕車的生產，在第2季提列6億元的特別費用。該公司還表示，在持續虧損的情況下，該公司正試圖重組與上汽集團在中國的一家合資企業，其中第2季股權收入虧損1.04億元。

與近年一樣，通用汽車的北美業務在卡車銷售推動下，大幅推動了該公司第2季的業績成長和財測調升。雅各布森表示，具體而言，車輛的定價仍然比通用汽車年初的預期更具韌性。

通用汽車第2季平均交易價格約為5萬元，激勵措施低於美國產業平均。

北美部門本季調整後獲利增至44.3億元，年增近40%。該部門的獲利率為10.9%，比去年同期上升2.3個百分點。

雖然通用汽車在多個領域表現出色，但中國業務獲利並未如預期般的恢復，出現1.04億元的股本虧損，這是繼2023年觸及約20年來低點後連續第2季虧損。

自駕車 華爾街 利率

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