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全球Q2飲料需求增加 可口可樂調升全年財測

財經新聞組／綜合報導

由於第2季全球對其飲料的需求增加，可口可樂調升全年財測。

可口可樂目前預計2024年有機收入將成長為9%至10%，高於先前預測的8%至9%。該公司還將可比獲利成長預期從先前的4%至5%調升至5%至6%。

可口可樂第2季股東淨利為24.1億元，合每股56分，低於去年同期的25.5億元和每股59分。

不計重組成本、與Fairlife牛奶品牌價值相關的費用和其他項目，這家飲料巨頭每股獲利84分。

淨銷售額成長3%達到123.6億元。剔除收購、資產剝離和外匯後的有機收入本季成長15%。

得益於國際市場，可口可樂本季的單位箱銷量成長2%。該指標剔除了定價和外幣的影響以反映需求。

但北美銷量本季下降1%。可口可樂表示，其飲用水、運動飲料、咖啡茶、商標可口可樂和其他蘇打水品牌在北美的銷售量下降，抵消了果汁、乳製品和植物性飲料的成長。可口可樂的競爭對手百事可樂本月指出，美國消費者疲軟，損害了對本國飲料和零食的需求。

由於亞太和拉丁美洲地區的強勁需求，可口可樂的起泡軟性飲料部門全球銷量成長3%。其果汁、乳製品和植物飲料業務銷量成長2%。受瓶裝水需求萎縮和英國Costa咖啡銷售下降的影響，水、運動、咖啡和茶部門的銷售量持平。

可口可樂的整體價格較去年同期上漲9%，但其中約一半來自阿根廷等某些市場的惡性通貨膨脹。

可口可樂預計第3季外匯匯率將再次拖累其業績。預計其可比淨銷售額將面臨4%的匯率阻力，其可比每股收益將面臨8%的匯率阻力。

可口可樂 匯率 咖啡

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