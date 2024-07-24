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2大因素…特斯拉市占率被奪走 銷售連降2季

財經新聞組／綜合報導

由於汽車銷售連續第2季下降，特斯拉第2季獲利弱於預期。

特斯拉營收較上年同期的249.3億元成長2%至255億元，但汽車銷售額較去年同期的212.7億元下降7%至199億元。汽車銷售額包括8.9億美元的稅賦抵免，是去年同期的3倍多。

該公司表示，「第2季稅賦抵免創歷史新高」，並指出其他汽車製造商「在滿足排放要求方面仍然落後」。

經歷過上半年的動盪，特斯拉裁員超過10%，該公司第2季交車數優於預期，但仍連續第2季低於去年同期。

到目前為止，特斯拉仍然是美國電動車的最大銷售商，但其市占率正被越來越多競爭對手奪走，部分原因是其轎車和SUV陣容日漸老化，以及執行長馬斯克(Elon Musk)的煽動性和政治評論的影響。

根據InsideEVs引用Cox Automotive追蹤的數據，2024年上半年，競爭對手汽車製造商在美國的純電動車銷量較去年同期成長33%，而特斯拉同期銷量下降了9.6%。

特斯拉第2季淨利從去年同期的27億元或每股78分下降45%至14.8億元或每股42分。調整後為52分，低於預期的62分。

特斯拉能源發電和儲存業務營收幾乎比去年同期翻倍達到略高於30億元。該公司表示，其Megapack和Powerwall「裝機量創紀錄」。

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