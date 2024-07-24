美股最錢線／小型股跑贏 科技股再起視財報業績

隨著投資 人將目光轉向小型股，大型科技股近幾周的漲勢熄火。

自7月初以來，羅素2000指數上漲約7%，而史坦普500指數同期僅上漲1%。這與過去1年、3年、5年和10年間大型科技股相對於小型股的優勢形成鮮明對比。

大型科技股要扭轉7月走勢不如大盤的局面，唯一的機會就是提醒投資人為什麼它們的長期表現將明顯優於大盤：強勁的獲利成長。

高盛 策略師柯斯汀(David Kostin)在最新報告中說，第2季財報將顯示大型科技股今年以來的強勁走勢能否恢復，「除非宏觀環境發生重大變化，或者第2季業績導致分析師調升未來幾季的營收預期，否則近期小型股跑贏大型股的趨勢可能會持續下去。」

繼特斯拉和Alphabet在23日盤後發布財報，微軟將於30日發布財報；Meta Platforms將於31日發布財報；蘋果和亞馬遜 則是1日發布財報。

提高未來獲利成長預期是關鍵，因為大型科技股的成長正在減速，而其他公司的成長都在加速。

高盛報告指出，市場普遍預期亞馬遜、Alphabet、Meta、微軟和輝達的營收年增速將從第2季的17%降至第4季的14%。這種趨勢每年都在上演。

柯斯汀說：「相較之下，史指成分股的營收成長中位數將加速，即使增速放緩。」

他認為，分析師對大型科技股營收成長的修正是判斷2000年網路泡沫何時終結的關鍵指標。這次在對人工智慧(AI)的無限炒作中，它可能再次成為投資者關注的有用指標，「在1990年代末的網路榮景中，營收修正是需要關注的關鍵變數，因為它最終預示著趨勢何時會持續逆轉。」

若大型科技股業績超預期並調升其前瞻性銷售額財測，史指將恢復超預期表現。否則，小型股將繼續跑贏大盤。