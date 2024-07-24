Google大轉彎 保留瀏覽器內第三方Cookie 廣告商鬆口氣

Google將讓Chrome瀏覽器保留「Cookie」技術，將讓使用者擁有能夠選擇更多隱私的選項。（美聯社）

Google 近年來一直在推動終止Chrome瀏覽器對第三方「Cookie」的支援，但如今表示已放棄此計畫，將讓使用者擁有能夠選擇更多隱私的選項。此前，Google屢屢延後停用第三方Cookie的計畫，而且與廣告業產生分歧。

根據Google的網站解釋，Cookie是使用者在瀏覽網站時，網站傳送給瀏覽器的一小段文字，可讓網站儲存使用者的瀏覽資訊，方便下次瀏覽。然而，這種軟體也讓行銷業者能夠追蹤使用者。

Google在一篇貼文中表示，由於考量到停用第三方Cookie會對出版商、廣告商和其他涉足龐大數位廣告業務者的影響，因而做出不停用第三方Cookie的決定。

Chrome用戶已經可以選擇在瀏覽器設置中選擇隱藏Cookie。一直在監督Google封鎖Cookie的英國隱私監管機構表示，Google現在將不會消除Cookie，而是會向用戶呈現提示，讓用戶選擇打開或關閉Cookie。

Google副總裁查維茲（Anthony Chavez）22日在部落格表示公司正提出一項升級的做法，提升用戶的選擇，「為了取代棄用第三方Cookie，我們將在Chrome引進一種新體驗，讓人們被告知他們進行網頁瀏覽時可採用的選項，而且他們能夠隨時調整選項」。

最新行動代表Google的一大轉變，該公司多年來投入推動Privacy Sandbox（隱私沙盒），也就是用其他工具為廣告商取代Cookie，如今則表示，將繼續提供這些工具給開發人員。

Google最初是在2020年宣布打算停用第三方Cookie，這種技術可記錄網路使用者在網頁上的瀏覽活動，以便讓廣告商針對他們投放相關廣告並追蹤有效性。Google原先表示要在2022年前停用第三方Cookie。

隱私權倡議者稱讚此舉，但廣告商反對，理由是Google要取代Cookie的計畫會迫使他們把支出移往Google的數位廣告產品。

在2021年，英國監管機構對這項計畫是否會損害數位廣告競爭展開調查。Google承諾與監管機構合作，並承諾在廷用第三方Cookie之前至少提前60天通知該機構審查以便調整。隨著調查的拖延，Google原訂在2022年消滅Cookie的計畫被延後。

Chrome是世界上最受歡迎的網頁瀏覽器，而且是唯一仍支援Cookie的主要瀏覽器。然而，打算廢除Cookie的計畫讓一年市場規模6,000億美元的網路廣告產業提心吊膽。廣告商、廣告科技公司與網頁出版者致力於確保他們的業務能耐得住變化，還急著蒐集消費者資訊與建立數百萬消費者檔案。因為如果Cookie消失，就更難以利用其數據來投放有針對目標的網路廣告。許多數位出版者、廣告科技公司與數據仲介商，已在防範一旦Cookie消失，會導致自家廣告價格下跌的局面。