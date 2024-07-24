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財經簡訊

財經新聞組／整理

追求效率 Spotify獲利超預期

Spotify Technology第2財季獲利超出預期，營收符合預期。隨著公司最近的「效率」策略得到落實，這家串流音頻巨頭再次公布調整後獲利。除了價格調整，該公司還多輪裁員，以促進營收成長和提高獲利率，並推出價格更高的音訊方案，涵蓋音樂、播客和有聲讀物。這家音頻巨頭獲利2.66億歐元，去年同期為虧損2.47億歐元。由於「人員和相關成本的降低以及行銷支出的降低」，這個數字高於公司預期的2.5億歐元。

電影和主題公園拖累康卡斯特

康卡斯特上季業績好壞參半，由於其電影製片廠和主題公園的同比成長有限，未能達到營收預期。截至6月30日當季，淨利下降7.5%至約39.3億元，合每股1元，而去年同期為42.5億元和每股1.02元。調整後息稅折舊攤提前利潤(EBITDA)下降約1%至101.7億元，合每股獲利1.21元。營收較去年同期下降近3%至296.9億元。包括NBCUniversal電視業務、主題樂園和環球影業的內容和體驗部門營收下降7.5%至100.6億元。

金佰利上季銷售額低於預期

面紙生產商金佰利公司上季銷售額低於預期，顯示即使通貨膨脹率降溫，購物者仍在節制支出。在排除貨幣波動等因素後，第2季有機銷售成長率為4%，低於分析師平均預期的5%。由於零售庫存下降以及退出某些市場，金佰利的生活用紙業務業績疲軟，導致收入較上年同期下降。許多購物者因須支付更高價格購買基本商品而變得越來越捉襟見肘，而隨著業者不能用更高的價格來促銷，這種情況正反映在財報中。即使金佰利本季售價比去年同期高出2%，但營收仍低於華爾街的預期。

分析需求強勁 穆迪調升財測

由於對其研究和分析產品的強勁需求，評級機構穆迪公司將全年調整後獲利財測上修至高於華爾街預期。在通膨降溫和美國避免經濟衰退的堅定押注下降息的希望，促使投資人在能夠做出更好投資決策的產品上投入更多資金，從而幫助穆迪等公司獲得收益。穆迪預計2024財年調整後每股獲利將在11至11.4元之間，大部分高於分析師根據LSEG數據預測的11.02元。先前的預測範圍為10.4至11元。

華爾街 投資 Spotify

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