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加密貨幣又立里程碑 證管會核准首批乙太幣現貨ETF

編譯黃淑玲／綜合外電
證管會（SEC）核准了第一批乙太幣現貨ETF的申請上市案。 （路透）
證管會（SEC）核准了第一批乙太幣現貨ETF的申請上市案。 （路透）

加密貨幣產業又建立另一個里程碑。周一（22日）揭露的文件顯示，證管會（SEC）核准了首批乙太幣ETF上市申請案，這對全球規模2.4兆美元的加密幣產業是一大激勵。

乙太幣是市值第二大的加密貨幣，23日盤中報價3,449.49美元，今年至今價格已經上漲超過50%。

根據依法規公告的文件，以及各相關ETF發行商的新聞稿，美國證管會核准了下列公司所提出的乙太幣現貨ETF申請案：21 Shares、Bitwise資產管理、貝萊德（BlackRock）、景順（Invesco）、富蘭克林坦伯頓（Franklin Templeton）、富達投信（Fidelity Investments）、VanEck。

彭博資訊採訪證管會置評，未獲立即回應。

證管會核准申請後，這些乙太幣現貨ETF即將可開始交易。加幣密的擁護者相信，由於先前已掛牌交易的比特幣ETF相當成功，令政策決策者不得不接受虛擬貨幣興旺的事實，也將同意乙太幣ETF上市。在美國掛牌的比特幣ETF自今年1月以來，已經獲得散戶投資人與機構投資人投入數十億美元資金。

基金發行商今年稍早申請乙太幣ETF時，原本都被拒絕，5月時情勢反轉，證管會在當時准了芝加哥期權交易所、那斯達克交易所、紐約證券交易所等美國主要交易所，可以掛牌乙太幣ETF。

彭博說，貝萊德、富達等發行商，在他們的乙太幣ETF開始交易時，將提供客戶一段時間內免收手續費的優惠。

貝萊德ETF美國主管Jay Jacobs說：「我們的客戶對於經由ETF投資數位資產的興趣愈來愈高。ETF提供了方便取得、流動性以透明度。」

乙太幣 虛擬貨幣 投資

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