波音126億元飛機訂單到手 獲得航空業者信任票

波音22日拿下價值估算126億美元的飛機訂單。(路透)

在英國法茵堡（Farnborough）國際航空展的第一天，美國波音公司（Boeing）拿下價值估算126億美元的飛機訂單，以大韓航空（Korean Air）和日本航空（JAL）的訂單為主，為正陷於飛機製造問題困境的波音，帶來亟需的信心投票 。

在波音推估獲得的價值126億美元飛機訂單中，一如預期多為寬體客機，大韓航空22日宣布訂購20架777-9客機與20架787-10夢幻客機，另外還有增購10架787-10的選擇權，訂購多達50架飛機。大韓航空執行長趙源泰表示，預期在2030年前開始獲得飛機。

日航則採購10架787-9夢幻客機，另有添購10架相同機型飛機的選擇權，也就是訂購多達20架。這些交易的額外條件則未揭露。

波音即將卸任的執行長凱爾洪（Dave Calhoun）22日未出席這場航空業年度盛事，該公司也保持低調，持續聚焦於因應處理製造品質問題。

不過，波音新訂單落袋，也凸顯該公司大型飛機業務勝過空中巴士（Airbus）的長期優勢。波音22日共取得78架飛機訂單，包括56架確定訂單與22架額外添購選項。根據航空顧問業者Ishka的市值推估計算，波音確定訂單的實際價值約為93.9億美元；波音和空巴在銷售飛機時，常針對目錄價提供大幅折扣。

空巴同日只拿下一筆確定訂單，為來自越捷航空（VietJet Air）20架A330neo雙走到客機訂單，目錄價74億美元。該公司另與不丹皇家 航空（Drukair-Royal Bhutan）簽署合作備忘錄，涵蓋五架A320系列窄體客機。根據Ishka推算，空巴這兩筆交易的市值約為25.6億美元。

預定7月31日公布第2季財報的波音，今年上半年已交機175架，少於去年同期的266架。波音已加強聚焦於提高製造品質，因而減少產量，導致許多航空公司的訂單延後交機。