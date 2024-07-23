NHTSA調查15萬輛Stellantis

美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)已對約15萬輛Stellantis車輛展開初步評估；因為有多分報告指出動力損失導致引擎熄火，並只有間歇性重新啟動能力。NHTSA已收到80起此類消費者投訴，涉及2022年款RAM 1500皮卡和2022年Jeep Wagoneer SUV。投訴指出，車輛的引擎經常在低速行駛時熄火，必須將檔位切換到停車模式並採取緊急剎車；並補充說，帶有電池故障符號的故障警告燈出現在儀表板上。

特斯拉 明年採用人形機器人

特斯拉執行長馬斯克 表示，特斯拉明年將生產少量人形機器人供公司內部使用；幾個月前他宣布將於2024年底推出。馬斯克在社群媒體平台X上發文表示，該公司「希望」能在2026年大量生產這些機器人，供其他公司使用。他曾在4月表示，名為Optimus的特斯拉機器人將能在今年年底前在工廠執行任務，最快可能在2025年底上市。部分公司押注人形機器人可以解決潛在的勞動力短缺問題，並執行物流、倉儲和製造等行業中可能危險或乏味的重複性任務。

Veizon上季新增用戶超預期

Verizon Communications財報顯示，由於對其彈性套餐方案的強勁需求推動，第2季無線用戶數量超出預期。該方案還以折扣價格提供包括Netflix和Disney+在內的串流媒體服務。根據Visible Alpha，該電信公司4至6月期間每月淨增加14.8萬名付費無線電話用戶，超出分析師預期的12萬7870名。上季該公司失去6.8萬名訂戶。Verizon去年5月推出myPlan，讓客戶只支付必需的費用，有助該公司在嚴格控制的美國電信市場更能與AT&T和T-Mobile US競爭。

LG通用合建電池廠 腳步放緩

南韓LG新能源公司（LGES）與美國通用汽車（GM）已放緩在美國合資建造的第三座電池廠工程，主要是全球電動車 市場停滯，且外國企業對美國政局發展有疑慮。 LGES與通用汽車在美國的合資公司Ultium Cells，正在密西根州建造第三工廠，這座電池廠自2022年6月動工，投資規模達26億美元，原定今年底完工，2025年初開始量產，年產量最多可達到50GWh。 但受到去年下半年開始全球電動車的需求停滯影響，各大電動車廠開始調整銷售策略，通用與LGES也不例外。南韓媒體引述業界人士說法報導，Ultium的建設工作近期已暫時中斷，但並未完全停供或拆除，料將視市場狀況再決定重啟工程的時機。