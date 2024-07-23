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美股最錢線/小型股撐盤 需更多經濟數據

財經新聞組／綜合報導

投資人拋售占主導地位的大型科技股、轉而投資其他領域後，史坦普500指數在近期大科技股缺席反彈中搖擺不定，波動性上升。

史指19日連續第3天下跌，收於7月初以來的最低點。根據《道瓊市場》數據，7月11日發布低於預期的通膨報告後，資金流入利率敏感型股票加速，使得投資人信心增強，預計聯準會可能在9月開始降息，從而推動小型股以及金融、房地產、公用事業、工業和材料等類股輪動。

嘉信理財首席投資策略師桑德斯(Liz Ann Sonders)表示，要想讓美股牛市繼續擴大，可能需要更多經濟數據，尤其是近期推動小型股大漲的數據。

她指出，反彈是否「仍有動力」可能取決於投資人是否看到更多「溫和的通膨數據，這些數據強化了聯準會最快在9月採取更寬鬆的貨幣政策」。但小型股近期的「極度優異表現」可能持續不會太久。

富國銀行投資研究所資深全球市場策略師任恩(Scott Wren)仍堅持持有高比重的美國大型股，認為近期小型股輪動是暫時的。認為現在轉向小型股還為時過早，因為經濟仍在放緩，這將是「軟著陸」，「我不認為經濟會衰退，但會放緩。」

高盛資產管理公司多重產業固定收益投資主管羅斯納(Lindsay Rosner)表示，通膨已經「正常化」，而勞動市場正在「降溫」。她說：「聯準會極有可能在9月下調基準利率。」

與此同時，美股波動性在過去一周大幅上升。FactSet數據顯示，芝加哥期權交易所波動率指數(VIX)19日升至16.52，當周累計上漲32.6%，為2023年3月以來最大單周漲幅；但仍低於約20的長期平均水平。

羅斯納認為，針對美國總統大選的不確定性也可能激起一些投資人的焦慮，因為在評估股票和債券估值時需要考慮勝選者的政策。（財經新聞組）

投資 聯準會 利率

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