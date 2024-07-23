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大摩空頭潑冷水：小型股漲勢後繼無力

財經新聞組／綜合報導

摩根史坦利首席美國股票策略師威爾森(Mike Wilson)表示，小型股近期的優異表現正面臨技術面阻力，且缺乏長期持續的基本面驅動因素。

在通膨疲軟和川普再任總統機會增加的推動下，羅素2000指數7月至今上漲6.7%，而史坦普500指數小漲0.8%，原因是低於預期的消費者物價指數(CPI)支撐了對聯準會降息預期，這通常會有利小型股。

威爾森和他的團隊在給客戶的報告中表示：「雖然我們尊重小型股仍然清淡的信心和部位，但認為小型股持續表現出色的基本面和宏觀理由有限。」

對於摩根史坦利策略師來說，小型股的飆升在一定程度上是由交易商需求和空頭回補所推動的；如果將這種情況與過去的反彈進行比較，在獲利方面缺乏理由。

威爾森團隊在報告中寫道：「對於那些想與2016年策略比較的人來說，我們會建議，今天小型股周期性股票的相對獲利修正比同期要弱得多。」

美國商銀策略師引用EPFR Global數據表示，美國小型基金上周流入99億元，創史上第二高，推動羅素2000指數觸及2年多來新高。

分析師們總結指出：「隨著聯準會降息，它們的估值應該會受益；但在此同時，它們的收入流較少受到定價能力下降的不利影響。」

降息 摩根史坦利 聯準會

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