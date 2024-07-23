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電動車銷售放緩+電腦當機 GM、福特Q2獲利將下滑

財經新聞組／綜合報導
底特律車廠的內憂外患：內有經銷商電腦當機，外有電動車賣不動。（路透）
底特律車廠的內憂外患：內有經銷商電腦當機，外有電動車賣不動。（路透）

通用汽車和福特上季獲利可能會下降，因對電動車的高風險押注未能獲得回報，而經銷商使用的關鍵電腦網路受到網路攻擊擾亂了銷售。

LSEG數據顯示，預計通用汽車第2季淨利將下降7.7%，而福特獲利將下降10%。通用汽車定23日公布業績，福特則是在24日

因受到網路攻擊而當機，迫使零售技術供應商CDK在汽車業的重點銷售月份6月關閉超過1.5萬家汽車經銷商使用的關鍵軟體系統。

根據顧問公司安德森經濟集團(Anderson Economic Group)估計，經銷商因此次當機總共損失約10億元。

電動車銷售成長放緩，也使得通用汽車和福特等汽車製造商，更難將銷量提高到可以降低成本，並更快實現獲利的水平。

研究公司AutoForecast Solutions副總裁費歐拉尼(Sam Fiorani)表示：「老牌汽車製造商需要像新創公司一樣在汽車設計和製造設施方面進行類似的投資，因此不能指望它們能夠立即獲利。 」

美國傳統汽車製造商也發現，它們的電動車雄心受到中國電動車製造商和特斯拉的激烈競爭的阻礙；這些競爭在全球引發價格戰。

通用汽車上周拒絕重申先前財測，即到2025年底，北美電動車產能將達到100萬輛。

福特還披露了計畫使用其指定用於未來生產電動車的加拿大廠來生產其旗艦F系列皮卡的大型汽油動力版本；並表示將把在安大略省奧克維爾裝配廠生產的新型三排電動車的推出時間，從2025年延後到2027年。兩家車廠本月稍早都宣布本季成長將會放緩。

Evercore ISI分析師仍對通用汽車持樂觀態度，尤其是高於福特，並預計這家底特律汽車製造商的業績將達到先前全年財測的上限。

投資人將尋找有關電動車計畫的更多細節，因為兩家汽車製造商都將消費者需求作為推高這些汽車預測的原因，另外也將關注對CDK當機影響的評論。

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