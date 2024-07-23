我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧／美國隊3小將 有希望成為奧運冠軍

賀錦麗已獲足夠代表票 民主黨最晚8月7日提名

馬斯克：特斯拉明年內部使用人形機器人 量產估2026年

編譯黃淑玲／綜合外電
特斯拉參加7月的上海AI展覽，在會展場上展示Optimus人形機器人。 (美聯社)
特斯拉參加7月的上海AI展覽，在會展場上展示Optimus人形機器人。 (美聯社)

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克周一（22日）說，特斯拉明年會生產少量的人形機器人供公司內部使用，2026年時「有希望」以高產量供應其他公司人形機器人。幾個月以前，馬斯克宣布特斯拉的人形機器人可以在明年年底以前推出。

馬斯克今年4月時的說法是，特斯拉取名Optimus的人形機器人，今年年底之前可在工廠裡執行任務，2025年底時可以上市銷售。

特斯拉研發機器人已經多年，是公司努力拓展營運到機器人和人工智慧（AI）領域的一部分。

根據馬斯克周一在社群平台X上的推文，他相信人形機器人「確實有用」，他要讓機器人幫助特斯拉能夠更有效率生產車輛，完成困難任務，緩解勞動力短缺。

馬斯克希望特斯拉被認定是一家AI公司，所以不時須展現一下機器人，或是公司的自駕技術。他曾表示，公司希望人形機器人的售價低於2萬美元。特斯拉的機器人預期有對話能力，並有防錯的安全設計。

特斯拉股價周一上漲5.15%報251.51美元。股價今年一開始本來直直落，直到4月末才急速反彈；由4月末至今漲了約75%，不過這也只是把先前的大跌抵銷而已。因此，今年到目前為止，股價等於幾乎沒有變動。

近幾個月來因為電動車銷售放緩，馬斯克轉而聚焦AI、 自動駕駛軟體、自駕計程車和Optimus機器人。不過，汽車銷售占特斯拉每季營收逾80%。

特斯拉將於周二（23日）美股盤後發布第2季財報。華爾街預期公司利潤率將創五年多來新低，但投資人將不會只看獲利表現，也會聚焦特斯拉在自駕計程車和AI產品的雄心計畫。

特斯拉 馬斯克 AI

上一則

美超微梁見後登上知名脫口秀 暢談液冷、親揭2堅持

下一則

中國橡鹿科技 再獲京東金援2億元人民幣

延伸閱讀

馬斯克：特斯拉2025推少量人形機器人供內部使用

馬斯克：特斯拉2025推少量人形機器人供內部使用
財報登場 特斯拉、Alphabet上秀 將透露電動車與AI需求

財報登場 特斯拉、Alphabet上秀 將透露電動車與AI需求
特斯拉加州銷量跌 媒體：遭馬斯克牽連

特斯拉加州銷量跌 媒體：遭馬斯克牽連
拜登拿新冠確診挖苦馬斯克金援川普 馬斯克疑拿他口誤反擊

拜登拿新冠確診挖苦馬斯克金援川普 馬斯克疑拿他口誤反擊

熱門新聞

Serve Robotics的送貨機器人。(美聯社)

輝達揭露有10%持股 這家機器人新創盤後股價狂飆77%

2024-07-18 22:40
網路公司CrowdStrike的軟體導致全球微軟Windows用戶19日發生系統問題，多國機場因延誤而被擠得水洩不通。 （美聯社）

全球IT大故障兇手找到了 疑似是這家公司軟體出問題

2024-07-19 08:15
知名黑天鵝基金Universa創辦人史畢玆納格。路透

黑天鵝基金經理人：美股巨大泡沫若爆裂 市值蒸發大半

2024-07-20 11:59
資訊科技和通訊服務是史指表現最差的兩個類股。Meta下跌5.68%，而大型科技同業蘋果、Netflix和微軟均下跌超過1.3%。路透

投資人退出科技股 那指創今年最糟表現 道指逆漲240點

2024-07-17 16:50
前總統川普日前受訪時指責台灣搶走美國晶片生意。(路透)

川普怨台灣搶晶片生意 外媒分析關鍵原因

2024-07-20 19:02
最新報告顯示，全球超級富豪去年整體財富增加7%至49兆美元，主要受益於美股大漲。 （美聯社）

美股牛市爽賺 全球超級富豪增長「多來自美國」 去年財富增至49兆美元

2024-07-21 07:16

超人氣

更多 >
長途飛行 她為何愛坐客機大家嫌棄的最後一排？

長途飛行 她為何愛坐客機大家嫌棄的最後一排？
沒有退休積蓄 七旬婦仰賴薪水和社安金生活

沒有退休積蓄 七旬婦仰賴薪水和社安金生活
為何歐巴馬沒表態支持賀錦麗？親近人士解釋可能原因

為何歐巴馬沒表態支持賀錦麗？親近人士解釋可能原因
水份多 這樣存放小黃瓜最能保鮮

水份多 這樣存放小黃瓜最能保鮮
賀錦麗在拜登退選後首公開發言 「總統身體好轉」

賀錦麗在拜登退選後首公開發言 「總統身體好轉」