馬斯克：特斯拉明年內部使用人形機器人 量產估2026年

特斯拉參加7月的上海AI展覽，在會展場上展示Optimus人形機器人。 (美聯社)

特斯拉 （Tesla）執行長馬斯克 周一（22日）說，特斯拉明年會生產少量的人形機器人供公司內部使用，2026年時「有希望」以高產量供應其他公司人形機器人。幾個月以前，馬斯克宣布特斯拉的人形機器人可以在明年年底以前推出。

馬斯克今年4月時的說法是，特斯拉取名Optimus的人形機器人，今年年底之前可在工廠裡執行任務，2025年底時可以上市銷售。

特斯拉研發機器人已經多年，是公司努力拓展營運到機器人和人工智慧（AI ）領域的一部分。

根據馬斯克周一在社群平台X上的推文，他相信人形機器人「確實有用」，他要讓機器人幫助特斯拉能夠更有效率生產車輛，完成困難任務，緩解勞動力短缺。

馬斯克希望特斯拉被認定是一家AI公司，所以不時須展現一下機器人，或是公司的自駕技術。他曾表示，公司希望人形機器人的售價低於2萬美元。特斯拉的機器人預期有對話能力，並有防錯的安全設計。

特斯拉股價周一上漲5.15%報251.51美元。股價今年一開始本來直直落，直到4月末才急速反彈；由4月末至今漲了約75%，不過這也只是把先前的大跌抵銷而已。因此，今年到目前為止，股價等於幾乎沒有變動。

近幾個月來因為電動車銷售放緩，馬斯克轉而聚焦AI、 自動駕駛軟體、自駕計程車和Optimus機器人。不過，汽車銷售占特斯拉每季營收逾80%。

特斯拉將於周二（23日）美股盤後發布第2季財報。華爾街預期公司利潤率將創五年多來新低，但投資人將不會只看獲利表現，也會聚焦特斯拉在自駕計程車和AI產品的雄心計畫。