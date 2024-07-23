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AMD總裁、前賽靈思執行長Victor Peng將在8月30日退休

編譯葉亭均／綜合外電
超微宣布，總裁Victor Peng將在8月30日退休。(本報系資料照片)
超微宣布，總裁Victor Peng將在8月30日退休。(本報系資料照片)

超微（AMD）宣布，總裁Victor Peng（曾譯彭明博、彭文迪）將在8月30日退休

64歲的Victor Peng曾是賽靈思（Xilinx）可程式化邏輯閘陣列（FPGA）業者賽靈思（Xilinx）執行長，他加入賽靈思之前，曾在2005年至2008年期間效力超微。超微在2022年收購賽靈思，Victor Peng也因此重新加入了超微，擔任總裁一職。

Victor Peng這幾年在超微的職涯，正值超微在業務與股市取得最成功的表現之一。超微在執行長蘇姿丰帶領下，從競爭同業英特爾大幅搶下市占，公司市值也超越英特爾。

超微22日在聲明中表示，Victor Peng的職務部分將由資深副總裁Vamsi Boppana承擔，後者將負責超微的Instinct資料中心AI加速器業務。超微曾說過，這項產品是該公司迄今成長最快的產品，也是超微挑戰輝達（Nvidia）在AI加速器市場的能力關鍵。

超微股價22日收盤上漲2.8%至每股155.87美元，今年來漲幅5.7%。

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