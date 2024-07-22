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傳LVMH支持的私募股權公司擬收購 美泰兒股價飆漲20%

編譯季晶晶／綜合外電
由精品巨擘LVMH支持的私募股權公司L Catterton傳出向玩具製造商美泰兒（Mattel）提出收購建議。(美聯社)
由精品巨擘LVMH支持的私募股權公司L Catterton傳出向玩具製造商美泰兒（Mattel）提出收購建議。(美聯社)

路透引述知情人士的話報導，由精品巨擘LVMH支持的私募股權公司L Catterton已向出產芭比娃娃和風火輪小汽車的玩具製造商美泰兒（Mattel）提出收購建議。消息傳出，激勵美泰兒股價周一收漲15.10%到18.68美元。

美泰兒發言人表示，不對揣測發表評論，該公司對獨立經營之路充滿信心：「我們對美泰兒的戰略以及作為一家獨立公司創造長期股東價值的能力非常有信心。」

要求匿名的知情人士表示，這份收購建議可能吸引到其他潛在買家，包括美泰兒競爭對手且多年來洽談合併未果的孩之寶（Hasbro）。知情人士說表示，目前不能確定美泰兒是否因此探討出售事宜。

美泰兒股價周二盤中因此一度跳漲20%至19.49美元，使這家玩具製造商的市值膨脹到65億美元。孩之寶的股價也漲4%至61.25美元。

美泰兒轉向與媒體合作，以抵銷玩具需求不振的挑戰。儘管去年芭比電影獲致商業成功且廣受好評，但該公司股價過去12個月間下跌了23%，遠低於新冠疫情期間達到的峰值，因投資人對美泰兒獲利能力和經營無利可圖品牌系列感到擔心。

美泰兒將在周二收盤後發布第2季財報。該公司4月公布的第1季虧損小於預期，主要是能在銷售疲軟的情況下嚴格控制成本。分析師預期第2季銷售額成長1%左右。

根據L Catterton網站，該公司管理340億美元的資產，自1989年成立以來，已對消費品牌進行了250多項投資，在2016年與LVMH及LVMH執行長阿諾特（Bernard Arnault）的家族辦公室合作，並出售股份給他們。

芭比 投資 疫情

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