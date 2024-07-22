科技巨人即將發布財報前 晶片和台灣安危罩上烏雲

六大科技巨頭——蘋果、微軟、輝達、亞馬遜、Google母公司Alphabet和Meta ——在這段期間共增加3.7兆美元的市值。（路透）

晶片 政治不再只是晶片產業本身的問題。

半導體業變得極為政治化，上周無異重重地提醒了投資 人，尤其是在美國總統選舉前夕。有報導說，拜登政府正在考慮實施更嚴厲的貿易管制，以免先進晶片製造技落入中國業者之手。

同時，彭博商業周刊刊出了川普 的專訪，這位前總統和共和黨總統候選人質疑，在他的治理之下，美國是否該保護台灣不受中國攻擊，除非台灣開始為美國的保護付費。

這兩個消息為原本炙手可熱的產業澆了不只一盆冷水。半導體股上周三暴跌，並持續下跌。截至費城半導體指數上周五收盤，周線跌近9%。在此之前，費半今年以來已上漲40%，去年飆漲65%，是2009年來表現最佳的一年。

半導體投資人老早就考慮到出口管制而可能喪失對中國業績的風險。然而，川普有關台灣的言論，卻增加另一個全新的風險因素：台灣是製造世界上最先進半導體的主要樞紐，同時也是生產用於恆溫器、汽車和醫療設備等較成熟晶片的供應來源。

這不僅僅關係到台積電──輝達（NVIDIA）、超微（AMD）和蘋果都靠它生產處理器，台灣還是許多其他供應最終晶片產品所需關鍵零組件的供應所在地。在6月的電腦展上，輝達執行長黃仁勳讚揚台灣是「電腦產業的無名英雄」，還展示了一張涵蓋超過100家公司的圖像，他形容這些公司為「珍貴的合作夥伴」。

因此，正如獨立半導體分析師 Robert Maire 所說，川普的言論「對已因中國管制問題而震盪的晶片股火上澆油」。無論他的背後意圖如何，這些言論可能因美國可能反應的曖昧而升高中國強行「統一」台灣的機率。

對台動武不僅會打擊半導體業，還會影響到使用這些晶片的一長串公司：晶片是微軟、Google和亞馬遜所提供的雲端運算服務的核心，同時也是蘋果銷售的iPhone和特斯拉銷售的電動車（其執行長現已成為川普最大的支持者之一）的核心元件。

華爾街日報專欄作家 Dan Gallagher 指出，即使川普11月當選，兩岸爆發軍事衝突未必是必然的結果。不過，靠AI題材交易的投資人如今需要將這一新的風險因素納入他們的模型中，尤其正值選舉前夕，政治言論只會變得更加激烈。對中國政策是美國兩黨的重大議題，而保台的問題勢必會再端出來討論。

投資人此時也設法評估AI機會的價值，尤其是即將公布的科技財報，可能重點擺在更多AI投資，而非實際營收。

Gallagher 提醒，美股大盤尚未完全反映政治風險。那斯達克綜合指數數從本月初創下的歷史高點略有回落，但今年仍上漲18%，漲幅是道瓊工業指數的兩倍多。而六大科技巨頭——蘋果、微軟、輝達、亞馬遜、Google母公司Alphabet和Meta ——在這段期間共增加3.7兆美元的市值。這對不再能置身政治紛爭之外的單一產業而言，可謂相當大的賭注。