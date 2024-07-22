財報登場 特斯拉、Alphabet上秀 將透露電動車與AI需求

特斯拉預定23日美股盤後公布上季財報，預估經調整後每股盈餘將年減33%至61美分。 （歐新社資料照片）

在本周公布的美國6月通膨數據料將強化9月降息預期之際，特斯拉 與Google母公司字母（Alphabet）本周將率先美股科技七雄發布上季財報，將透露電動車與人工智慧（AI ）產品的需求。路易威登（LVMH）、Gucci母公司開雲集團（Kering）及愛馬仕（Hermes）也將公布上季業績，透露精品業景氣。

特斯拉預定23日美股盤後公布上季財報，預估經調整後每股盈餘將年減33%至61美分，營收將略減2.4%至243億美元，營業利益率也可能連六季萎縮，但分析師也將緊盯自駕 軟體銷售與儲能事業的表現。在媒體報導特斯拉的自駕計程車活動將由原定的8月延至10月舉行後，分析師可能施壓要求說明自駕計程車的進展。

字母也將在23日盤後公布上季財報，預料AI產品將帶動Google雲端營收和YouTube廣告銷售成長，上季營收估年增13%至843億美元，增速幾乎是去年同期的兩倍，淨利也看增至230億美元，市場將緊盯主管群對AI後續潛力的看法。

LVMH預定23日發布上季業績，預料核心的時尚與皮革商品部門銷售將成長2%，毛利率將是關注重點。24日公布上半年度財報的開雲集團，Gucci銷售可能下滑16%。愛馬仕在25日揭露的上半年度營收和營業利益成長可能減緩，但韌性可能仍高於同業。

在總經部分，美國25日將發布第2季國內生產毛額（GDP）初估值，預料將成長1.9%，高於第1季的1.4%，進一步淡化衰退疑慮，26日出爐的6月個人消費支出（PCE）平減指數年升率料將降至2.4%，核心指標年升率也將略降至2.5%，強化聯準會（Fed）9月降息預期。