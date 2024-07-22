我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

手機話費「吃到飽」加州人每年多花245億

微軟大當機第3天 全美航班仍未恢復 有人飛機3度被取消

財報登場 特斯拉、Alphabet上秀 將透露電動車與AI需求

編譯林聰毅／綜合報導
特斯拉預定23日美股盤後公布上季財報，預估經調整後每股盈餘將年減33%至61美分。 （歐新社資料照片）
特斯拉預定23日美股盤後公布上季財報，預估經調整後每股盈餘將年減33%至61美分。 （歐新社資料照片）

在本周公布的美國6月通膨數據料將強化9月降息預期之際，特斯拉與Google母公司字母（Alphabet）本周將率先美股科技七雄發布上季財報，將透露電動車與人工智慧（AI）產品的需求。路易威登（LVMH）、Gucci母公司開雲集團（Kering）及愛馬仕（Hermes）也將公布上季業績，透露精品業景氣。

特斯拉預定23日美股盤後公布上季財報，預估經調整後每股盈餘將年減33%至61美分，營收將略減2.4%至243億美元，營業利益率也可能連六季萎縮，但分析師也將緊盯自駕軟體銷售與儲能事業的表現。在媒體報導特斯拉的自駕計程車活動將由原定的8月延至10月舉行後，分析師可能施壓要求說明自駕計程車的進展。

字母也將在23日盤後公布上季財報，預料AI產品將帶動Google雲端營收和YouTube廣告銷售成長，上季營收估年增13%至843億美元，增速幾乎是去年同期的兩倍，淨利也看增至230億美元，市場將緊盯主管群對AI後續潛力的看法。

LVMH預定23日發布上季業績，預料核心的時尚與皮革商品部門銷售將成長2%，毛利率將是關注重點。24日公布上半年度財報的開雲集團，Gucci銷售可能下滑16%。愛馬仕在25日揭露的上半年度營收和營業利益成長可能減緩，但韌性可能仍高於同業。

在總經部分，美國25日將發布第2季國內生產毛額（GDP）初估值，預料將成長1.9%，高於第1季的1.4%，進一步淡化衰退疑慮，26日出爐的6月個人消費支出（PCE）平減指數年升率料將降至2.4%，核心指標年升率也將略降至2.5%，強化聯準會（Fed）9月降息預期。

特斯拉 自駕 AI

上一則

美晶片業股價 牽動美股盤勢

下一則

小米手機銷量 印度重返第一

延伸閱讀

特斯拉及Alphabet本周公布財報 將透露電動車及IT需求

特斯拉及Alphabet本周公布財報 將透露電動車及IT需求
特斯拉加州銷量跌 媒體：遭馬斯克牽連

特斯拉加州銷量跌 媒體：遭馬斯克牽連
女股神伍德：特斯拉股價可十倍翻 獲Robotaxi帶旺

女股神伍德：特斯拉股價可十倍翻 獲Robotaxi帶旺
史上最大規模裁員後 特斯拉又開始招兵買馬

史上最大規模裁員後 特斯拉又開始招兵買馬

熱門新聞

Serve Robotics的送貨機器人。(美聯社)

輝達揭露有10%持股 這家機器人新創盤後股價狂飆77%

2024-07-18 22:40
網路公司CrowdStrike的軟體導致全球微軟Windows用戶19日發生系統問題，多國機場因延誤而被擠得水洩不通。 （美聯社）

全球IT大故障兇手找到了 疑似是這家公司軟體出問題

2024-07-19 08:15
知名黑天鵝基金Universa創辦人史畢玆納格。路透

黑天鵝基金經理人：美股巨大泡沫若爆裂 市值蒸發大半

2024-07-20 11:59
資訊科技和通訊服務是史指表現最差的兩個類股。Meta下跌5.68%，而大型科技同業蘋果、Netflix和微軟均下跌超過1.3%。路透

投資人退出科技股 那指創今年最糟表現 道指逆漲240點

2024-07-17 16:50
前總統川普日前受訪時指責台灣搶走美國晶片生意。(路透)

川普怨台灣搶晶片生意 外媒分析關鍵原因

2024-07-20 19:02
最新報告顯示，全球超級富豪去年整體財富增加7%至49兆美元，主要受益於美股大漲。 （美聯社）

美股牛市爽賺 全球超級富豪增長「多來自美國」 去年財富增至49兆美元

2024-07-21 07:16

超人氣

更多 >
拜登宣布退出2024總統大選 支持賀錦麗接棒

拜登宣布退出2024總統大選 支持賀錦麗接棒
歐巴馬發表長篇聲明 但未提賀錦麗

歐巴馬發表長篇聲明 但未提賀錦麗
得知拜登退選 川普：他是史上最糟總統 賀錦麗更易對付

得知拜登退選 川普：他是史上最糟總統 賀錦麗更易對付
特勤局認了 高層「1原因」多次拒絕川普增加維安要求

特勤局認了 高層「1原因」多次拒絕川普增加維安要求
4生肖迎人生轉折：狗輕鬆脫單、他升職加薪財運爆表

4生肖迎人生轉折：狗輕鬆脫單、他升職加薪財運爆表