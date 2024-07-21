稅額抵扣政策寬鬆 美國太陽能板業者盼拜登政府加強規範

一群美國太陽能製造商近日呼籲拜登政府，加強太陽能專案開發商使用國產零件的規範，因為目前開發商能在不使用美製太陽能板的情況下獲得稅額抵扣。（美聯社）

一群美國太陽能製造商近日呼籲拜登 政府，加強太陽能專案開發商使用國產零件的規範，因為目前開發商能在不使用美製太陽能板的情況下獲得稅額抵扣。

路透報導，拜登政府一直致力於擴大對潔淨能源的投資 ，其中2022年通過的「降低通膨法」（Inflation Reduction Act）以稅額抵扣來鼓勵減少對中國製商品的依賴。

太陽能製造商期望開發商在專案中使用美國製設備時，能獲得10%的稅額抵扣，從而推動太陽能板、太陽能電池及其製造原料的需求。

拜登政府還面對維持進口供應的壓力，專案開發商表示，這對滿足行業當前的強勁需求至關重要。

根據「降低通膨法」規定，若要獲得國內生產補貼，包括模組、追日裝置和變流器等專案產品，其成本中的40%必須是美國製造。

但美國太陽能製造商聯盟（Solar Energy Manufacturers for America Coalition, SEMA）指出，只要使用美國製的鋼架支撐太陽能板，並使用變流器調整太陽光產生的電力，就算太陽能板在海外製造，也能達到40%的門檻。

美國太陽能製造商聯盟認為，由於太陽能板較其他零件更難製造且更昂貴，這種情況將破壞政府建立強大的太陽能供應鏈 ，以跟中國競爭的目標。