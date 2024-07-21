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美股牛市爽賺 全球超級富豪增長「多來自美國」 去年財富增至49兆美元

編譯易起宇／綜合外電
最新報告顯示，全球超級富豪去年整體財富增加7%至49兆美元，主要受益於美股大漲。 （美聯社）
最新報告顯示，全球超級富豪去年整體財富增加7%至49兆美元，主要受益於美股大漲。 （美聯社）

最新報告顯示，去年身價3,000萬美元以上的超級富豪人數總共增加8%，且大部分增長來自美國，而他們的整體財富則增長7%至49兆美元，主要受益於去年美股大漲。

CNBC報導，據研究公司Altrata的2024年全球超級富豪報告，目前全球身價3,000萬美元以上的超高淨值（UHNW）人士，共有42萬6,330人。他們的總財富去年達到49兆美元。

其中美國的超高淨值人士激增13%至14萬7,950人，占全球三分之一。紐約則是最多超高淨值人士的城市，共16,630人，其次是香港（12,456人），接著是洛杉磯（8,955人），再來是東京（6,445人）。

該報告預期，超高淨值人士未來五年將增長38%至58萬7,650人，合計財富則將增加19兆美元，為以超級富豪為客群的企業創造龐大新商機。

該報告說：「全球UHNW人口日益多元化，在他們更多樣化的興趣和需求帶動下，個人奢侈品和生活型態服務市場已快速擴大。全球的頂級房地產市場都呈現類似趨勢，在第一世代財富激增下，人們日益關注家庭財富轉移計畫和遺產繼承。」

根據該報告，去年超級富豪在奢侈品花費上的支出共1,180億美元，或占全球奢侈品消費的約三分之一。他們擁有38兆美元的可投資資產（同樣也占整體約三分之一），慈善捐贈共1,900億美元，占所有慈善捐款的38%。

該報告預期，央行降息和新興成長產業可能會繼續帶動超高淨值人士今年和明年的財富創造。該報告說：「市場上將會有許多新的、多變的財富創造和資產多元化機會。這些機會將受到許多結構性趨勢支撐，包括綠能轉型、數位化進展、工業獎勵擴大、都市化升高、新興市場的女性勞動參與、消費『優質化』（premiumization），和生成式AI的廣泛採納。」

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