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費半ETF跌破短期趨勢線「現空頭訊號」 若續挫恐拖累大盤

編譯陳苓／綜合外電
地緣政治壓力和資金轉向小型股，使半導體股重挫，摜破代表短期趨勢指標的50日移動平均線。（路透）
地緣政治壓力和資金轉向小型股，使半導體股重挫，摜破代表短期趨勢指標的50日移動平均線。（路透）

地緣政治壓力和資金轉向小型股，推類半導體股重挫，費城半導體指數上周摜破代表短期趨勢指標的50日移動均線。由於半導體股在那斯達克指數的權重相當高，倘若此一類股續殺，可能會打壓更廣泛的市場。

拜登政府正施壓日本與荷蘭等盟邦，要求加強管制銷往中國的半導體設備服務，否則考慮實施最嚴格的貿易限制，19日又發生全球電腦大當機，VanEck半導體指數型基金（ETF，代號SMH）上周急殺9.59%。SMH 18日短暫摜破50日均線後，19日收在50日移動均線之下。費半上周收盤也低於50日移動均線。

同時，SMH的平滑異同移動平均線（MACD）也出現空頭背離的技術訊號。空頭背離意味現行的價格上行趨勢減弱，交易者常以此作為考慮出售或做空的訊號。

由於半導體股對美國更廣泛的股市有巨大影響力，交易者不管如何都將密切關注這個類股。JonesTrading公司ETF主管路茲指出，晶片股在規模2,920億美元的Invesco那斯達克100指數ETF（QQQ）中，占有顯著權重，看來在美國總統大選前夕，兩黨的中國發言可能會日益激化，晶片股近期內面臨更多下跌風險。

貿易憂慮，加上通膨數據降溫、促使交易者突然轉向風險較高的小型股，釀成晶片股的完美風暴，這類股高昂的估值倍數，已使其易受打擊。

儘管如此，一旦短期動盪結束，多數人預料晶片股將反彈。摩根大通交易員說，17日的賣壓是「嚴重過度反應」，預期市場將在未來一到兩周回神。

晶片 那斯達克 美國總統大選

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