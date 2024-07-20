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黑天鵝基金經理：美股巨大泡沫若爆裂 市值蒸發大半

紐約班森賀華社突發命案 一家四口包括幼童被刺死

第2季S&P 500企業獲利預計將成長8.8%

記者張瀞文／台北即時報導

彭博資訊統計，未來一周（7/22-7/26）將有136家S&P 500企業公布財報。截至7月18日，S&P 500企業第2季營收有42.8%優於預期，平均成長4%；82.5%的每股稅後純益（EPS）優於預期，平均成長7.7%。

Factset統計，第2季S&P 500企業獲利預計將成長8.8%。在類股上，以通訊服務（成長18.4%）、科技（16.4%）、醫療保健（16.2%）等成長型類股企業獲利成長最高，但原物料（下跌11.8%）、工業（跌-3.7%）等景氣循環股表現落後。

富蘭克林投顧表示，美國通貨膨脹持續降溫，加上近期就業市場也開始趨緩，讓美國聯準會（Fed）更有理由降息。根據芝商所FedWatch數據，目前市場樂觀認為9月、11月、12月均有望降息，寬鬆貨幣政策預期將有利美股中長期表現。

在題材上，富蘭克林投顧指出，人工智慧（AI）觸角逐漸從雲端走向終端，投資機會增多。除了巨大AI晶片需求外，AI在各種終端項目的應用也愈來愈受矚目，此將在長期下為AI領域提供強勁需求並惠及相關領域。因此，如果短線回檔修正，並非壞事，反而提供逢低進場或定期定額介入的機會。

富蘭克林投顧表示，通膨降溫加上經濟保持溫和成長，將使美國有更高機率實現軟著陸。在此情況下，類股輪動可望逐漸加快，可望嘉惠先前表現落後、評價較低的類股及小型股。

AI 降息 雲端

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