「川普交易」發威 美債殖利率止跌回升 債市進入觀望模式

美國公債殖利率19日挺升，2年期美債殖利率周線升幅為近兩個月來最大，10年期和30年期殖利率全周升幅為三周來最大，中斷數周來殖利率原本下滑的走勢。（路透）

美國公債殖利率 19日挺升，2年期美債殖利率周線升幅為近兩個月來最大，10年期和30年期殖利率全周升幅為三周來最大。但各天期殖利率仍未脫區間震盪格局，反映在經濟數據清淡之際，交易員一方面屏息關注美國總統選戰最新情勢，另一方面繼續緊盯聯準會（Fed）利率動向。

美債殖利率周線回升 進入觀望模式

MarketWatch報導，道瓊市場數據顯示，美國2年期公債殖利率19日挺升4.8個基點，收在4.507%，高於18日的4.459%，一周來共攀升4.7個基點，先前連三周跌勢戛然而止。10年期美債殖利率攀升5個基點至4.238%，高於前市的4.188%，周線升高5.1個基點，終結前兩周下滑走勢。30年期殖利率升高4.4個基點至4.449%，高於前市的4.405%，周線升幅為4.8個基點。債券殖利率走向與價格相反。

美國公債殖利率19日市況相對穩定，因為當天並無重大經濟數據發布，交易員將觀望下周四（25日）公布的美國第2季國內生產毛額（GDP）報告。

同時，市場人士也提高警覺，密切注意本周末美國總統選戰是否有最新發展，尤其緊盯美國總統拜登在勸退壓力排山倒海而來之下，會做出什麼決定。

BMO Capital Markets策略師林根與哈特曼發布研究報告說：「沒有重大數據，加上美國利率一向對政治相關新聞標題特別敏感，顯示近期內可能進入市場波動加劇期。」

報告寫道：「若說民主黨進入換候選人的最後時刻，還顯得輕描淡寫。因此，市場仍緊盯新聞標題，觀望這方面是否有任何宣布或發展，即使按常理，陣前走馬換將，就時機而言並不明智。」

美國前總統川普上周六（13日）遭暗殺未遂後，聲勢大振，看來11月總統大選勝券在握。投資人於是紛紛押寶所謂「川普交易」，包括押注美債殖利率曲線變陡。這是因為川普主張減稅和提高關稅，可能助長通膨，並導致美國長期公債發行量大增，造成長債價格下跌、殖利率竄升。

Kairos Partners避險基金經理人安納里說：「拜登與川普辯論會後，主動型經理人加碼押注美債殖利率曲線陡升。這是現在避險基金最熱門的部位...如果新政府實施減稅，外加提高關稅和更嚴厲的移民規定，美債殖利率曲線陡升是非常可能的事。長天期公債現在仍是危險的資金停泊處。」

另一方面，對Fed利率政策敏感的2年期美債殖利率已從5月底升抵5%的高峰回落，反映市場更樂觀看待Fed降息 在即的展望。在一連串經濟數據顯示通膨減緩、失業率攀升後，期貨市場交易員如今押注今年Fed將降利率2碼（0.5個百分點）或3碼（0.75個百分點）。

也就是說，Fed降息在望的預期心理牽動短債殖利率降低，而「川普交易」則推升長債殖利率，形成殖利率曲線陡峭化。避險基金公司Trium Capital投資組合經理人羅德里克表示，他了解押注殖利率曲線變陡的背後邏輯，只不過Fed究竟會不會降息，不確定性仍高。

羅德里克認為，除非美國就業或通膨數據確定朝壞的方向走，否則Fed未必會如市場所願今年果真降息多次。而且，在11月美國大選前，仍有一段漫長時日，期間情勢變化莫測。因此，債市許多交易員正進入「觀望」模式，等結果明朗化再大舉押注。