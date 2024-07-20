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國際需求強勁 SLB、哈里伯頓Q2獲利超出預期

財經新聞組／綜合報導

全球最大兩家油田服務供應商SLB和哈里伯頓表示，在上季獲利達到或超出預期後，它們看到國際對原油鑽探的強勁需求，並支持它們轉向海外市場。

SLB財報顯示，不計某些項目，第2季每股獲利85分，超出分析師預期。哈里伯頓每股獲利80分，符合預期。

SLB執行長李普奇(Olivier Le Peuch)表示：「預計今年下半年國際市場將保持強勁動能。」「2024年之後，這個周期的基本面仍然存在。」並補充說，「成長機會存在長期推動力，包括長周期天然氣和深水項目、生產和回收活動，以及數位化和脫碳化的長期趨勢。」

由於產業整合、天然氣價格低廉以及減少支出和向股東返還利潤的壓力，導致美國頁岩油活動放緩，主要油田服務公司正將更多重心轉向國際和海上油田。

雖然哈里伯頓的每股獲利符合預期，但其58億元的銷售額低於分析師預期。這家北美最大石油服務提供商在美國和加拿大的銷售額為25億元，連續第4季營收較上年同期下降。這是自2018年底至2021年第1季以來持續最長的收入下降走勢。

SLB是石油和天然氣產業的領頭羊，其全球足跡讓人們深入了解能源產業的財務健康狀況。哈里伯頓通常提供最接近美國頁岩油產業活動的指標。

天然氣 石油 利潤

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